Golden Globeja jakavia elokuvajournalisteja syytetään viihdejournalismin laittomasta monopolisoinnista

Golden Globe -palkintoja jakavaa eksklusiivista elokuvajournalistien ryhmää syytetään viihdejournalismin laittomasta monopolisoinnista Los Angelesissa.

Hollywood Foreign Press Associationia (HFPA) syytetään jäsenistöönsä kuulumattomien toimittajien sabotoinnista samalla, kun ryhmän jäsenet nauttivat merkittävistä eduista ja heillä on vertaansa vailla oleva pääsy Hollywood-tähtien lähelle.

Järjestöä vastaan on nostettu kanne kartellirikoksista. Kanteen mukaan järjestö on paitsi luonut laittoman monopolin, se myös periaatteessa estää jäseneksi pääsyn uusilta hakijoilta, joilla olisi tarvittavat pätevyydet.

HFPA koostuu Yhdysvalloissa asuvista ulkomaisista toimittajista.

STT

