Paineen alla loistanut Grönholm kaasutteli voittoon rallicrossin MM-kotikilpailussa

Suomalaiskuljettaja Niclas Grönholm on voittanut rallicrossin MM-sarjan osakilpailun Kouvolassa. Voitto on Grönholmin uran kolmas MM-tasolla.

Grönholm ampaisi finaaliin eturivistä ja nousi heti lähdön jälkeen kärkeen komealla ohituksella Johan Kristofferssonista. Puolustusasemiin joutunut suomalainen käytti kilpailun lisälenkin eli jokerin viimeisellä kierroksella, mutta piti siitä huolimatta kannassa olleet haastajansa takanaan.

Toisen sijan otti Ruotsin Mattias Ekström. Grönholmin tallikaveri Timur Timerzjanov nousi yllättäen kolmanneksi. Lauantaina Kouvolassa voittoa juhlinut MM-sarjan kärkinimi Kristoffersson jätettiin tylysti neljänneksi.

– Koko ajan tuli tönäisyä neulansilmään. Minun mielestä ei voinut yhtään kovempaa mennä. Jos haluaa pitää tiukan linjan, tuo on se tyyli, Grönholm sanoi kisan jälkeen Ylen tv-haastattelussa.

– Tämä (voitto) oli itselleni iso helpotus. Nyt oli onnea ja vauhtia, joten kaikki on hyvin, lauantaina heikoista lähtöruuduista kärsinyt Grönholm summasi.

Rytkönen putosi finaalilähdöstä aikasakon takia

Sadesää teki Tykkimäen moottoriradan alustasta liukkaan, mikä toi lisähaasteita kuskeille.

Grönholmin MM-kausi alkoi takkuisesti avausviikonloppuna Ruotsissa, jossa hän sijoittui neljänneksi ja yhdeksänneksi. Avauskilpailu Kouvolassa toi toisen nelossijan, mutta voitto nosti suomalaisen MM-pisteissä kolmanneksi.

Kristoffersson johtaa Grönholmia 35 pisteellä.

Lauantaina ensimmäisessä MM-kiertueen kilpailussaan toiseksi yltänyt Juha Rytkönen putosi finaalilähdöstä aikasakon takia. Rytkönen ajoi Kouvolan kisaviikonlopun Marcus Grönholmin johtamassa GRX Tanecon tallissa, jossa myös Niclas Grönholm ja Timerzjanov ajavat.

Myös Ford-kuski Jere Kalliokoski ylsi molemmissa Kouvolan kilpailuissa semifinaaleihin.

Kausi jatkuu syyskuussa Riiassa.

Paavali Pastila

STT

