Hajj-pyhiinvaeltajien keskuudessa ei ole tavattu yhtään koronatartuntaa, kertovat saudiviranomaiset

Saudi-Arabiassa muslimien hajj-pyhiinvaellukseen osallistuneiden keskuudessa ei ole toistaiseksi tavattu yhtään koronavirustartuntaa, sanoivat maan terveysviranomaiset lauantaina. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Koronaviruspandemiaa hillitsemään pyrkivä Saudi-Arabia rajoitti tänä vuonna pyhiinvaellusta rajusti. Tavallisesti noin 2,5 miljoonaa ihmistä keräävään pyhiinvaellukseen sai osallistua vain joitakin tuhansia ihmisiä.

Tiedot osallistujien määristä vaihtelevat eri lähteissä. Esimerkiksi CNN:n mukaan osallistujien määrä olisi rajattu tuhanteen, kun taas yleisradioyhtiö BBC ja uutiskanava Al Jazeera kertovat enimmillään 10 000 osallistujasta.

Joka tapauksessa pyhiinvaellukselle pääsivät vain Saudi-Arabian kansalaiset ja ulkomaalaiset, jotka oleskelivat maassa jo valmiiksi. Ennen Mekkaan pääsyä osallistujat olivat karanteenissa ja heille tehtiin koronatestit. Pakollisia ovat olleet myös turvaetäisyydet ja kasvomaskit.

Tiistaina alkanut tapahtuma päättyy sunnuntaina.

Saudi-Arabiassa on todettu yhteensä noin 278 000 koronavirustartuntaa, mikä on korkein luku arabimaissa. CNN:n mukaan lauantaina uusia tartuntoja tilastoitiin noin 1 600. Tartuntamäärät ovat olleet laskusuunnassa.

Saudi-Arabian väkiluku on noin 34 miljoonaa. Maassa noin 2 900 ihmistä on kuollut koronavirukseen liittyen.

STT

