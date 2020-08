Hakala ja Malinen tähtäävät Unkarin maailmancup-melontaan

Melonnan kansainvälinen kilpailukausi alkaa kuukausia normaalia myöhemmin, kun Unkarin Szegedissä taistellaan 24.-27. syyskuuta maailmancupin pisteistä. Suomen kärkimelojista matkaan ovat lähdössä miehissä Jeremy Hakala ja Joona Mäntynen, naisista Netta Malinen.

– Kun ei ole ollut kansainvälisiä kilpailuja, niin toivottavasti Unkarissa sellaiset ovat ja pääsee vertaamaan omaa tasoa muihin. Suomessa on nyt kilpailtu neljänä viikonloppuna, ensin Suomen cupia ja sitten kaksi viikonloppua SM-kisoja, Hakala sanoi.

Hakala voitti viikko sitten Lahdessa SM-kultaa kajakkiyksiköiden 500 metrillä ja hopeaa 200 metrillä. Sen mestaruuden voitti hänen parinaan Unkariin lähtevä Mäntynen.

– Olen melonut kaksikkoa Miika Nykäsen kanssa, ja hän oli pari MM-kisoissakin, mutta hänellä on tämä vuosi ollut ongelmallinen eikä hän lähde Unkariin. Sekä minulle että Joonalle on nyt tärkeää nähdä, mihin vauhti riittää ykkösissä ja parina, Hakala sanoi.

Polet keskittyy harjoitteluun

Tampereella sunnuntaina melotuissa SM-kisoissa Kangasalan Melojat voitti sekä miesten että naisten kajakkinelikoiden 1 000 metrin matkat. Hakala juhli mestaruutta miehissä, mutta suomalaisnaisten parhaat eivät saaneet kirkkainta mitalia.

Tampereen Vihurin Malinen ja Lahden Vesisamoilijoiden Pauliina Polet ovat selkeästi muita naisia edellä Suomessa. Malinen voitti Lahdessa 200 metriä ennätyksellään 42,31, Polet otti hopeaa. Polet voitti 500 ja 1 000 metrin kilpailut, Tampereella hän ei ollut mukana.

Edellisissä MM-kisoissa viime vuonna Malinen ja Polet olivat kaksikossa 500 metrillä 15. sijalla. Polet oli ykkösissä 500 metrillä 12:s. Malinen oli 5 000 metrillä 23:s.

– Päätin jo talvella 2019 keskittyä jatkossa enemmän olympiamatkoihin 200 ja 500 metriin. Ennätys on kohentunut tänä kesänä 200 metrillä kahdesti. Maailmancupin jälkeen jatketaan harjoittelua ja keskitytään ensi toukokuun olympiakarsintoihin, Malinen sanoi.

Tampereella Malisen tavoin asuva Polet ei lähde Unkarin maailmancupiin. Näin Lahden SM-kisat jäävät hänelle kesän ainoiksi kilpailuiksi.

– Tämä kausi on ollut kaikin puolin erilainen kuin aiemmat, ja keskityn nyt harjoitteluun Näsijärvellä, Polet sanoi.

Jos on Unkarin maailmancup epävarmalla pohjalla, niin sitä on myös ensi kevään olympiakarsinnat pandemian takia.

– Juuri nyt ei voi muuta kuin uskoa, että vuosi 2021 on normaali vuosi, Malinen sanoi.

Suomalaiset melojat ovat olympiakisoissa voittaneet 10 mitalia, niistä kuusi tuli Helsingissä 1952. Viimeisin on Mikko Kolehmaisen kulta Barcelonassa 1992. Edellisissä olympialaisissa 2016 Rio de Janeirossa Brasiliassa suomalaismelojia ei ollut.

Juha Aaltonen

STT

Kuvat: