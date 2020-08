Hallitus palauttaa matkustusrajoituksia ja sisärajavalvontaa – ”Vahva viesti on nyt, että riskimaihin ei pidä matkustaa”

Hallitus on linjannut, että sisärajavalvonta ja matkustusrajoitukset palautetaan Norjasta, Tanskasta, Islannista, Saksasta, Kreikasta ja Maltalta tulevaan liikenteeseen. Asiasta kertoi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) aamun tiedotustilaisuudessa.

Ulkorajojen osalta palautetaan rajoitukset Irlannista, San Marinosta, Kyprokselta ja Japanista tulevaan liikenteeseen.

Liikenne sallittaisiin Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä maarajan rajanylityspaikoilla paikallisten rajayhteisöjen sisällä. Päätös sallii Ruotsin ja Norjan puolella asuvien rajayhteisöjen jäsenille mahdollisuuden asioida Suomen puolella, vaikka sisärajavalvonta on palautettu.

Ohisalon mukaan hallitus tulee käymään keskustelun siitä, kuinka toimitaan jatkossa, kun Schengenin rajasäännösten puolen vuoden sisärajatarkastuksen takaraja tulee täyteen. Hän huomauttaa, että tälläkin hetkellä Suomen linja on rajanylitysliikenteessä Euroopan unionin tiukin.

Työmatkustus, perhesyyt ja muut perustellut syyt mahdollistavat edelleen matkustamisen Suomeen niistä maista, joissa sisärajavalvonta on voimassa.

Päätös Skopjen-lennoista tulossa

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) sanoi tiedotustilaisuudessa, että hallitus ei tee päätöstä Pohjois-Makedonian Skopjesta tulevien lentojen lopettamisesta.

Skopjesta Turkuun saapuneiden lentojen matkustajilta on löydetty yli 40 koronavirustartuntaa sen jälkeen, kun matkustajia ensimmäisen kerran testattiin laajemmin 8. elokuuta.

Hallitus on selvittänyt mahdollisuutta lentojen keskeyttämiseen Pohjois-Makedonian huonon tartuntatilanteen takia.

– Olemme keskustelleet toimista, joilla voitaisiin katkaista tämä lentoyhteys, ja tutkineet lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia, Harakka sanoi.

– Lainsäädäntö on sellainen, että päätös tehdään viranomaistasolla.

Asian ratkaisu liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, joka tarvitsee päätöksen tekemiseen lausunnon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Lennot loppuisivat elokuun aikana

Harakka antoi ymmärtää, että hallitus olisi halunnut toimia asiassa suoraviivaisemmin.

– Nykyinen lainsäädäntö ei ole varautunut koronapandemian kaltaiseen tilanteeseen. Tältä osin lainsäädäntö edellyttää muutoksia. Hallitus ei voi tehdä asiasta periaatepäätöstä.

Ministerin mukaan hänen aiemmin ilmoittamaansa aikatauluun ei kuitenkaan odoteta muutosta vaan lennot lakkaisivat elokuun 29. päivään mennessä.

Harakka myös muistutti, ettei Suomeen tulo ole mahdotonta, vaikka lentoreitti katkaistaisiin.

– On kymmeniä riskimaita, joista pystyy välilaskun kautta tulemaan Suomeen. Mutta vahva viesti on nyt, että riskimaihin ei pidä matkustaa.

STT

