Poliisi: Hangon veneturman tutkinnassa useita epäiltynä kuolemantuottamuksesta

Hangon veneturman tutkinnassa useita ihmisiä on epäiltynä kuolemantuottamuksesta, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi.

Poliisin mukaan kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta epäillään toiseen veneeseen törmänneen veneen kuljettajaa, hetkeä aiemmin nopeusajoväylälle ajaneen veneen kuljettajaa sekä tapahtuman järjestäjän edustajia.

Edellä mainittuja kuljettajia epäillään myös liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Väylän varrella olleen veneen kuljettajaa ei epäillä rikoksesta, poliisi kertoo.

Viime lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuoli alaikäinen lapsi. Lisäksi yksi ihminen loukkaantui, kun nopeusajossa ollut vene törmäsi huviveneeseen.

Turmassa loukkaantunut on poliisin mukaan päässyt pois sairaalasta.

Tapahtuman turvallisuusjärjestelyt tutkitaan

Järjestäjien osalta esitutkinta kohdistuu siihen, miten tapahtuman turvallisuudesta oli huolehdittu. Poliisin mukaan rikosnimikkeet tarkentuvat esitutkinnan edetessä.

– Tällaisissa onnettomuuksissa on tyypillistä, että useita henkilöitä kuullaan rikoksesta epäiltyinä. Henkilön asema voi kuitenkin muuttua esitutkinnan aikana, sanoo tutkinnanjohtaja Markus Ramstedt tiedotteessa.

Runsaan videomateriaalin ja useiden silminnäkijähavaintojen ansiosta poliisilla on hyvä käsitys törmäystä edeltäneistä tapahtumista.

Poliisin mukaan nopeusajokilpailussa mukana ollut vene törmäsi nopeusajoväylän läheisyydessä olleeseen veneeseen, jossa oli neljä ihmistä. Näiden kahden veneen lisäksi poliisi selvittää myös hetkeä ennen törmäystä nopeusajoväylälle ajaneen veneen osallisuutta onnettomuuteen.

Turmaa tutkii myös Otkes

Poliisin lisäksi tapausta tutkii Onnettomuustutkintakeskus Otkes. Se kertoi tviitissään keskiviikkoaamuna nimenneensä tutkijaryhmän ja käynnistäneensä varsinaisen tutkinnan Hangon veneturmasta sekä siihen johtaneista tapahtumista.

Tutkintaryhmän johtajana toimii erikoistutkija Ilkka Kervinen ja tutkinnanjohtajana johtava tutkija Esko Värttiö.

Tutkinnassa keskitytään Otkesin johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan kolmen alueella olleen veneen liikkeisiin ja sijainteihin.

Tutkittavana ovat kilpaveneiden nopeusajoväylälle aaltoja aiheuttanut vene, huviveneeseen törmännyt kilpavene sekä törmäyksen kohteeksi joutunut huvivene.

– Itse tapahtumien kulkuun liittyen esiin ei ole tullut mitään uutta tai yllättävää. Se mitä aiemmin tapahtumien kulusta on todettu, on vain vahvistunut, Nurmi sanoo.

– On tärkeää selvittää kaiken saatavilla olevan aineiston kautta, miten tällainen tapaus on sattunut yleisötilaisuudessa, hän jatkaa.

Nurmi kertoo, että tutkijaryhmä jatkaa tutkinta-aineiston keruuta. Aineiston järjestelmällistä läpikäyntiä ei ole vielä aloitettu. Hän korostaa, että faktojen saamisen jälkeistä analyysivaihetta ei ole hyvä aloittaa liian aikaisin.

Otkesin mukaan tapahtumat ovat saaneet alkunsa, kun läheltä maaliviivaa liikkeelle lähtenyt vene on jättänyt jälkeensä niin sanotun peräaallon.

Noin 150 metrin päässä maaliviivasta kilpavene on osunut peräaaltoon, jonka seurauksena se on muuttanut suuntaansa kohti nopeusajoväylän pohjoispuolen yleisö- ja huviveneitä. Törmäyksessä kilpavene osui huviveneen kylkeen viistosti.