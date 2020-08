Hangon veneturmassa kuoli alakouluikäinen lapsi – tutkinnassa tarkastellaan kolmen veneen liikkeitä

Hangossa lauantaina sattuneessa veneonnettomuudessa kuoli poliisin tiedotteen mukaan alakouluikäinen lapsi. Lisäksi yksi henkilö loukkaantui, kun nopeusajossa ollut vene törmäsi huviveneeseen. Molemmat olivat huviveneen kyydissä. Loukkaantunut vietiin sairaalahoitoon.

Poliisi tutkii tapahtunutta muun muassa rikosnimikkeillä kuolemantuottamus, vammantuottamus ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Onnettomuus tapahtui Poker Run -veneilytapahtuman yhteydessä lauantaina iltapäivällä.

Hangon veneturman tutkinnassa keskitytään kolmen alueella olleen veneen liikkeisiin ja sijainteihin, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtaja Veli-Pekka Nurmi STT:lle. Kolme tutkittavaa venettä ovat kilpaveneiden nopeusajoväylälle aaltoja aiheuttanut vene, huviveneeseen törmännyt kilpavene sekä törmäyksen kohteeksi joutunut huvivene, Otkes kertoo Facebookissa julkaisemassaan tiedotteessa.

Otkes ei tarkenna STT:lle, onko aallon aiheuttanut kolmas vene ollut mukana kilpailussa vai onko se ollut kilpailua sivusta seurannut huvivene.

Huviveneeseen törmänneen kilpaveneen nopeus on Nurmen mukaan ollut huomattava.

– Tuollaiset veneet, joilla on tarkoitus ajaa lujaa, ovat ihan erilaisia kuin tavallinen vene. Jos kärjistetysti sanotaan, niin tuollaisessa nopeusveneessä on vain potkuri vedessä, se ikään kuin lentää siinä veden pinnalla. Silloin siinä ei tarvitse olla kaksista epäjatkuvuuskohtaa, oli se sitten aalto tai pieni kari tai jotakin, niin se vene lähtee ihan hallitsemattomasti, Nurmi sanoo.

Nurmen mukaan niin sanotuilla nopeusveneillä ei pysty ajamaan kovilla nopeuksilla, jos on yhtään aallokkoa.

Tapahtumien kulku pääosin selvillä

Onnettomuus ja siihen johtaneet tapahtumat kestivät Otkesin mukaan noin minuutin.

Otkesin mukaan tapahtumat ovat saaneet alkunsa, kun läheltä maaliviivaa liikkeelle lähtenyt vene on jättänyt jälkeensä niin sanotun peräaallon. Samanaikaisesti kilpavene on lähestynyt maalialuetta kovalla vauhdilla.

Noin 150 metrin päässä maaliviivasta kilpavene on osunut peräaaltoon, jonka seurauksena se on muuttanut suuntaansa kohti nopeusajoväylän pohjoispuolen yleisö- ja huviveneitä.

Törmäyksessä kilpavene osui huviveneen kylkeen viistosti. Suomenlahden merivartioston yleisjohtaja Tommi Salopelto kertoi lauantaina STT:lle, että huvivene oli avonainen, kohtuullisen iso niin sanottu rib-vene. Törmäyksen jäljiltä vene kellui, mutta sen pinnassa näkyi isoja jälkiä ja murtumia.

Yleisön ja kilpailijoiden välisten turvaetäisyyksien mahdolliseen puuttumiseen on Nurmen mukaan vielä liian aikaista ottaa kantaa.

– Yleisötilaisuuksissa katsojien intressinä on päästä mahdollisimman lähelle, jotta he näkevät mahdollisimman hyvin, mitä tapahtuu, Nurmi sanoo.

Tutkinta keskittyy turvallisuuskysymyksiin

Pelastustöihin osallistui lukuisia yksiköitä Suomenlahden merivartiostosta, poliisista, pelastuslaitokselta sekä vapaaehtoisesta meripelastusseurasta.

Tehtävään hälytettiin myös lääkärihelikopteri sekä Rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri.

Otkes on viikonlopun aikana kuullut tapahtumien kulusta tietäviä ja tallentanut tilaisuudesta kuvattuja videoita sekä kuvia. Nurmen mukaan tutkinnan kannalta on hyvä, että sivullisilta saadaan paljon kuvamateriaalia.

Otkes jatkaa veneturman alustavaa tutkintaa ja valmistelee tutkintaryhmän nimeämistä käynnistääkseen varsinaisen tutkinnan. Tutkinta keskittyy erityisesti yleisötapahtumien järjestämisessä huomioon otettaviin turvallisuuskysymyksiin, Otkes kertoo Facebookissa.

Otkes aloitti tutkintansa lauantaina heti onnettomuuden jälkeen.

STT

