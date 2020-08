Heinäkuu oli tavallista sateisempi, hellepäiviä kertyi vain kymmenen

Heinäkuu oli selvästi tavanomaista sateisempi, kertoo Ilmatieteen laitoksen heinäkuun sadetilasto.

– Keskimäärin näin sateisia heinäkuita on suunnilleen kerran 10-30 vuodessa. Sademäärät kuitenkin aina vaihtelevat paikallisesti todella paljon. Heinäkuun aikana muutamissa kunnassa tehtiin ennätyksiä sademäärissä hyvinkin pitkällä aikavälillä, kertoo meteorologi Hannu Valta.

Suurin sademäärä mitattiin Isojoella, missä vettä tuli 193,1 millimetriä. Vallan mukaan tulos on 53 vuoden mittaushistorian toiseksi korkein. Joensuun Pyhäselällä taas sadetta tuli 155 millimetriä, joka on 101 vuoden mittaushistorian aikana toiseksi korkein tulos.

Kuukauden ylin lämpötila Joensuussa

Yli sadan millimetrin sademääriä havaittiin yleisesti koko maassa, ja kuukauden sademäärä oli Ilmatieteen laitoksen mukaan 1,5-2,5 kertaa tavanomaista suurempi.

Viimeksi keskimäärin näin sateinen heinäkuu on koettu kesinä 2015-2017. Keskimääräinen arvio ei Vallan mukaan kuitenkaan tuo esiin suurta paikallista vaihtelua.

Heinäkuu oli myös viileämpi kuin tavallisesti. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kuukausi oli suuressa osassa Suomea 1-2 astetta tavanomaista viileämpi.

Hellelukemiin päästiin yhteensä vain kymmenenä päivänä, mikä on kuusi päivää alle heinäkuun keskiarvon.

Kuukauden ylin lämpötila, 27,7 astetta, mitattiin Joensuun lentoasemalla Liperissä heinäkuun 18. päivänä. Kuukauden alin lämpötila putosi 0,9 miinusasteeseen ja mitattiin Enontekiön Kilpisjärvellä kuun 3. päivänä.

Myös Tampere-Pirkkalan lentoasemalla tehtiin ennätys heinäkuun 24. päivänä, kun päivän alhaisin lämpötila putosi 12,2 asteeseen.

Kyseessä oli alhaisin asemalla heinäkuussa mitattu päivän ylin lämpötila 1960-luvulta alkaen.

STT

Kuvat: