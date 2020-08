Kolea heinäkuu näkyi hukkumismäärissä – hukkuneita viisi vähemmän edelliseen heinäkuuhun verrattuna

Kolea heinäkuu näkyi hukkumismäärien laskuna. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tilastojen mukaan tämän vuoden heinäkuussa hukkui yhteensä 15 ihmistä, mikä on viisi vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Heinäkuussa laskettiin vain kymmenen hellepäivää, kun päiviä on normaalisti 16. Kuun aikana maa oli laajasti pitkäkestoisten matalapaineiden otteessa, mikä näkyi myös sademäärissä.

Vastaavasti kesäkuussa Suomessa oli enemmän hellepäiviä kuin kertaakaan aiemmin digitoidun mittaushistorian aikakaudella. Digitoitua aineistoa on vuodesta 1961 asti, joten kesäkuu oli varmuudella helteisin ainakin kuuteen vuosikymmeneen.

Kesäkuun aikana hukkuneita oli yhteensä 20. Hukkuneiden määrä on sama kuin viime vuoden kesäkuussa.

Tänä vuonna 14 hukkunutta enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona

Tämän vuoden aikana hukkuneita on ollut heinäkuun loppuun mennessä 78. Hukkuneita on 14 enemmän kuin viime vuoden tammi-heinäkuussa, jolloin hukkui 64 ihmistä.

Hukkumisia oli tammikuussa 11, helmikuussa neljä, maaliskuussa kahdeksan, huhtikuussa 12 ja toukokuussa 20.

Hukkuneista miehiä on 57 ja naisia 8. Lopun 13 hukkuneen kohdalla sukupuoli on tilastojen mukaan tuntematon.

Hukkumistapauksista 25 sattui Etelä-Suomessa, 20 Länsi- tai Sisä-Suomessa, 16 Itä-Suomessa, kahdeksan Pohjois-Suomessa ja viisi Lounais-Suomessa. Ulkomailla sattuneita hukkumisia on raportoitu neljä kappaletta.

Ahvenanmaalla ja Lapissa ei tilastojen mukaan ole hukkunut ketään tämän vuoden tammi-heinäkuussa.

STT

