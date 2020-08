Salo Volley keräsi viikonloppuna urheilupuistoon satoja lentopallon ystäviä.

Vaikka osallistujia muistutettiin turvaväleistä opastauluin ja kuulutuksin, pelin tiimellyksessä ja illan tullen etäisyyden pitäminen unohtui helposti.

– Lauantai-iltana mietin, että onhan tällainen tapahtuma aikamoinen riski. Ravintola-alueella ihmiset olivat lähellä toisiaan ja liikkuivat jatkuvasti paikasta toiseen, toteaa Salo Volleyn talkoolainen Anni Jalo.

Jalo ja virvokkeita myymässä ollut Saana Virtanen eivät kuitenkaan murehtineet omaa turvallisuuttaan.

– Tapahtuman järjestelyt on hoidettu hyvin. Meillä on täällä paljon porukkaa, joista osa myy asiakkaille virvokkeita pleksilasin takaa ja osa siivoaa pöytiä maskit päässä, Virtanen luettelee.

Talkoolaiset kertoivat viikonlopun sujuneen hyvin ja ilman suurempia ongelmia.

Lentopalloturnauksessa kiinnitettiin tänä kesänä erityistä huomiota hygieniasta huolehtimiseen.

Salo Volleyn alueelta löytyi useita käsidesipisteitä sekä aiempaa enemmän käymälöitä. Lisäksi tapahtuma-aluetta sekä anniskelualuetta oli laajennettu.

Tummanpunaisiin pelipaitoihin sonnustautuneet Mika Ruuskanen ja Pepe Nyberg olivat tyytyväisiä tapahtuman järjestelyihin.

– Ravintola-alueen suurennus oli hyvä parannus! Toivottavasti se on ensi vuonna vielä entistäkin suurempi, Nyberg haikailee.

A. A. Team -nimeä kantavaa joukkuetta edustavia Ruuskasta ja Nybergia voidaan varmaankin jo nimittää turnauksen veteraaneiksi.

Salosta kotoisin olevat miehet nimittäin osallistuivat turnaukseen ensimmäistä kertaa jo vuonna 1993.

– Täällä on joka vuosi todella hyvä meininki! Elämä on vienyt meidät eri puolille Suomea, mutta kerran kesässä kokoonnumme yhteen ja pelaamme täällä joukkueena, Nyberg selostaa.

Tänäkään kesänä miehet eivät epäröineet turnaukseen lähtemistä, vaan he ilmoittautuivat mukaan saman tien, kun se oli mahdollista.

He eivät olleet viikonlopun aikana juurikaan ajatelleet maailmalla jylläävää koronaviruspandemiaa.

– Jokainen pystyy itse ottamaan etäisyyttä muihin niin halutessaan. Täällä ulkoilmassa on melko turvallista. Sisäturnaukseen emme olisi osallistuneet, Nyberg pohtii.

Ruuskasen mukaan Salo Volley on tapahtumana muuttunut vuosi vuodelta paremmaksi.

– Oheisohjelmat ovat viime vuosien aikana parantuneet huimasti. Nyt olemme osallistuneet niihin ehkä vähän turhankin aktiivisesti, Ruuskanen naurahtaa.

– Sää on ollut uskomattoman hyvä ja on ollut mukava viettää aikaa kavereiden kanssa. Tämä on tällainen meidän perinteinen kesäviikonloppu. Täällä on aina ihanan rento tunnelma. Musiikki soi ja ihmiset ovat hyvällä tuulella, Ahlqvist sanoo.

Neljättä vuotta Salo Volleyhin osallistunutta Ahlqvistia jännitti etukäteen, voidaanko tapahtumaa lainkaan järjestää koronarajoitusten vuoksi.

Kun turnauksen ilmoittautuminen vihdoin avautui, entinen työkaveriporukka ilmoittautui mukaan välittömästi.

– Ei sitä koronaa ehdi paljoa tässä pelin tiimellyksessä miettiä. Osallistujat ovat mielestäni käyttäytyneet vastuullisesti ja huolehtineet käsihygieniastaan hyvin, Ahqvist toteaa.

9.8.2020 klo 17:11 Otsikkoa muokattu.