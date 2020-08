Helsingin Länsisatamassa avautuu huomenna terveysneuvontapiste laivamatkustajille

Helsingissä Länsisataman terminaali 2:ssa avautuu huomenna terveysneuvontapiste. Kyse on ensimmäisestä Helsingin kaupungin laivamatkustajille tarkoitetuista neuvontapisteistä. Niitä on tulossa lähiaikoina myös Olympiaterminaaliin ja Katajanokan terminaaliin sekä Vuosaaren Hansaterminaaliin.

Neuvontapisteissä annetaan matkustajille tietoa koronaviruksen ehkäisystä, mutta ainakaan toistaiseksi niissä ei tehdä koronatestauksia. Jos matkustajalla on koronaan viittaavia oireita, hänet ohjataan Helsingissä oleviin näytteenottopisteisiin.

Terveysneuvontapisteiden toiminnan valmistelussa ovat olleet mukana Helsingin Satama, varustamot, Rajavartiolaitos, Tulli, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus), sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Vuosaaressa tarjottiin osalle autokunnista mahdollisuutta koronatestiin

Tänään osalla Saksasta Vuosaaren sataman saapuneista matkustajista oli mahdollisuus osallistua vapaaehtoiseen koronavirustestiin.

Testausmahdollisuutta tarjottiin 65 autokunnalle, joissa oli yhteensä 127 matkustajaa. Testiin osallistui 46 matkustajaa.

Laivalla saapui Helsinkiin kaikkiaan 116 ajoneuvoa. Testiä tarjottiin Tullin normaalien tarkastusten yhteydessä.

– Terveysneuvonta ja näytteenotto sujuivat Vuosaaressa hyvin. Hyödynnämme saatuja kokemuksia, kun laajennamme koronaterveysneuvontaa ja mahdollisesti myös näytteenottoa satamissa, kertoo terveys- ja päihdepalvelujen johtaja LeenaTurpeinen tiedotteessa.

Päivittäin Helsingin satamien kautta saapuu tällä haavaa noin 10 000-15 000 matkustajaa, mikä on osapuilleen puolet viime vuoden vastaajan ajan matkustajamääristä.

STT

Kuvat: