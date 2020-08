Helsinki-Vantaalla voi testata tarvittaessa satoja vuorokaudessa koronan varalta – ensimmäinen päivä oli rauhallinen

Helsinki-Vantaan lentoaseman koronavirustestipisteen ensimmäinen päivä sujui melko rauhallisesti, arvioi Vantaan sosiaali- ja terveystoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö. Hän kertoo, että uudella testipisteellä oli jo kävijöitä maanantaina, mutta hän ei osannut arvioida kokonaismäärää.

– Kohtalaisen rauhallinen päivä ensimmäiseksi päiväksi. Tässä on ollut sellainen sisäänajo ja on saatu toiminta käyntiin turvallisesti, Aronkytö sanoo.

Varsinaisesta testin ottamisesta huolehtii Huslabin henkilökunta. Testausmenetelmät ovat samanlaiset kuin Suomessa jo tehdyissä drive-in-testauksissa. Helsinki-Vantaan testauspiste on auki 24 tuntia vuorokaudessa.

Koronavirustestejä voidaan tällä hetkellä Aronkydön mukaan tehdä vuorokaudessa hieman alle 200 kappaletta ja määrää voidaan tarvittaessa lisätä.

– Joitain satoja testejä vuorokaudessa voidaan tehdä tämänhetkisillä järjestelyillä. Se on jo suuri määrä, Aronkytö sanoo.

THL:n mukaan Suomen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 testiä vuorokaudessa, ja Huslabin osuus on siitä Aronkydön arvion mukaan melkein kolmannes.

Näin Helsinki-Vantaan koronatestaus toimii

Helsinki-Vantaan tuloaulojen läheisyydestä löytyy terveysinfo, jossa työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia. Matkustajat voivat mennä tälle tiskille, mikäli epäilevät altistuneensa koronavirukselle. Terveysinfossa arvioidaan matkustajan testaustarve ja lähetetään tarvittaessa eteenpäin testauspisteeseen, joka toimii lähtöaulan kakkoskerroksessa, konferenssitiloissa. Matkailijat saavat myös ohjeita jatkohoidosta, testituloksen ilmoittamisesta sekä positiivisen testituloksen aiheuttamista jatkotoimista.

Tuloauloista löytyy myös Finavian yleisneuvontapisteitä, joissa jaetaan yleisohjeita koronaviruksesta sekä ohjeita omaehtoisesta karanteenista. Myös näistä pisteistä voidaan ohjata matkustajia terveysinfon pakeille.

Mahdollisen positiivisen testituloksen jälkeen matkustajan kotikunnan tartuntatautiviranomainen aloittaa selvitystyön altistuneista. Jos ulkomaalainen antaa positiivisen testituloksen, hänen Suomen-majoituskuntansa vastaa jäljitystyöstä.

– Selvitys pyritään tietysti tekemään mahdollisimman hyvin, mutta siihenhän jää aina aukkoja, Aronkytö sanoo.

Testissä käynyt ei saa kulkea julkisilla

Testissä käyneen ei pitäisi matkustaa julkisilla kulkuvälineillä. Myöskään sisärajatarkastuksen alaisista maista tulevien ei pidä matkustaa julkisilla. Heille jaetaan omaehtoisen karanteenin ohjeet sisärajatarkastuksen yhteydessä.

Aronkydön mukaan Finavian henkilökuntaa on vielä junaan meneville kyselemässä, että oletteko käyneet testissä tai saaneet karanteeniohjeet.

– Mutta ei sitä voi kukaan estää, jos tällainen henkilö päättää mennä junaan. Annetaan ohje ja luotetaan, että ihmiset ovat vastuullisia, Aronkytö sanoo.

Helsinki-Vantaalle saapuu Aronkydön mukaan päivittäin noin 4 000-5 000 ihmistä ja noin 1 000-1 500 ihmistä maista, joiden rajoituksia ei ole poistettu.

Maskisuositus turvavälipulmien vuoksi

Aronkydön arvion mukaan yli puolet lentoasemalla kulkevista käyttää kasvomaskia. Hän sanoo maskinkäyttäjien määrän lisääntyneen viimeisen parin viikon aikana.

Finavia on suosittanut, että Helsinki-Vantaalla matkustajat käyttäisivät kasvomaskia. Koska kyseessä ei ole määräys vaan suositus, sen noudattamista ei erikseen tilastoida tai seurata, kertoo Elina Suominen Finavian viestinnästä.

– Joskus koneeseen jonottavista puolella on maski, joskus valtaosalla. Maskin käyttöaste näyttää vaihtelevan esimerkiksi sen mukaan, mihin suuntaan lento on menossa. Lisäksi kunkin lentoyhtiön omalla ohjeistuksella saattaa olla merkitystä maskien käyttöasteelle lentoasemalla, Suominen sanoo.

– Osa matkustajista myös saattaa pistää maskin kasvoilleen vasta mennessään sisälle lentokoneeseen.

Suominen muistuttaa, että esimerkiksi jonotettaessa lentoasemalla matkustaja ei aina pysty itse vaikuttamaan siihen, että turvaväli muihin säilyy riittävänä.

– Siitäkin syystä annoimme maskisuosituksen.

Lukuisten lentoyhtiöiden tavoin Finnair on määrännyt, että kaikkien sen matkustajien on pidettävä lennoilla kasvomaskia. Maskin käyttöpakosta kerrotaan Finnairin viestinnän mukaan jo lennon varausvaiheessa matkustajille. Siksi valtaosa Finnairin matkustajista tuo itse maskin mukanaan lentoasemalle. Näin Finnair joutuu antamaan kasvomaskin vain harvoille asiakkailleen.

