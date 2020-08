Tänään Pohjois-Makedoniasta Turkuun saapuvan lennon kaikki matkustajat asetetaan karanteeniin ja testataan tartuntatautilain nojalla

Tänään Skopjesta Pohjois-Makedoniasta Turkuun saapuvan lennon kaikki matkustajat asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin ja testataan, Turun kaupunki kertoo tiedotteessa.

Viime lauantaina Skopjesta Turkuun saapuneen lennon kaikille lähes 160 matkustajalle tehtiin koronatesti. Testatuista 26:lla todettiin korona.

Tiedotteen mukaan oleskelukunta vastaa karanteeniin asetettujen valvonnasta. Turussa esimerkiksi otetaan karanteeniin asetettuihin säännöllisesti yhteys puhelimitse.

Karanteenipäätöksen saanut henkilö ei saa esimerkiksi käyttää julkista liikennettä. Lisäksi karanteenissa oleva ei saa mennä töihin, kouluun, varhaiskasvatukseen, kauppaan eikä muihin julkisiin tiloihin.

Helsinki-Vantaalle Romaniasta saapuneen koneen matkustajista lähes kaikki suostuivat vapaaehtoiseen koronatestiin

Helsinki-Vantaan lentokentälle tänään aamupäivällä Romaniasta saapuneessa koneessa oli vähän yli 100 matkustajaa, ja heistä vähän yli 90 suostui vapaaehtoiseen koronatestiin, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Kone laskeutui 11:n aikaan tiistaiaamupäivällä.

Aronkydön mukaan matkustajien joukossa oli paljon lapsiperheitä, jotka olivat mahdollisesti palaamassa lomamatkalta.

– Siellä oli paljon Suomeen työhön tulossa olevia työntekijöitä, paljon perheitä, jotka olivat olleet varmaan lomailemassa, sekä turisteja. En tiedä, kuinka paljon oli ulkomaalaisia ja kuinka paljon suomalaisia.

Aikaisemmassa, perjantaina saapuneessa Romanian-koneessa oli Aronkydön arvion mukaan paljon ulkomaalaisia ja vähemmän suomalaisia.

Joillakin tiistain matkustajista oli mukanaan todistuksia negatiivisista koronatestituloksista.

Aronkydön tiedossa ei ole, oliko matkustajien joukossa oireilevia ihmisiä.

– En usko, että on ollut oireisia. Olisin varmaan saanut raportin, jos oireisia olisi ollut.

Kaikki omaehtoiseen karanteeniin

Kaikki riskimaista tulevat matkustajat ohjataan omaehtoiseen karanteeniin riippumatta siitä, kävivätkö he koronatestissä vai eivät. He eivät saa käyttää poistuessaan julkisia kulkuvälineitä.

– Jos koronapositiivinen löydös tulee, annetaan eristyksestä ja karanteenista tarkat ohjeet, Aronkytö sanoo.

Hän muistuttaa, että Suomessa ei ole karanteenihotelleja, vaan matkustajat ovat niissä paikoissa, joissa normaalistikin olisivat matkan jälkeen.

– Jos tulee tilanne, että matkustajalla ei ole mitään paikkaa, johon hän menee karanteeniin ja hänellä on koronatartunta todettu, näissä harvoissa tapauksissa sosiaali- ja kriisipäivystyksemme voi tulla apuun.

Seuraavan kerran Romaniasta saapuu Helsinki-Vantaalle kone perjantaina

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi eilisessä tiedotustilaisuudessa, että Romaniassa on ollut 87,5 koronatapausta 100 000:ta asukasta kohti viimeisen 14 vuorokauden aikana. Turvallisen maan raja-arvo olisi kahdeksan tapausta samaa asukasmäärää kohti 14 vuorokauden aikana.

Seuraavan kerran Romaniasta saapuu Helsinki-Vantaalle kone perjantaina. Kentällä on Aronkydön mukaan nyt toiminnassa viisi koronatestiasemaa, kun normaalisti testiasemia on yksi. Tulevista pakkotestauksista ei ole vielä tietoa.

– Viimeistään torstaina päätetään, jatkuuko massatestaus. Ei ole vielä tarkkaa tietoa, odotetaan lisätietoja.

STT

