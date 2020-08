Hurrikaani Genevieve rymistää kohti Baja Californiaa – viranomaiset sulkeneet satamia ja uimarantoja

Meksikossa Baja Californian osavaltion viranomaiset ovat sulkeneet satamia ja uimarantoja hurrikaani Genevieven rymistäessä kohti niemimaata. Genevieven myrskytuulet ovat puhaltaneet kovimmillaan yli 53 metriä sekunnissa.

Saffirin-Simpsonin viisiportaisella hurrikaaniasteikolla Genevieve on nyt luokkaa kolme, mutta myrsky käväisi voimakkuudeltaan myös neloskategorian puolella.

Myrskyn kerrotaan olleen Suomen aikaa aamukuuden pintaan noin 390 kilometriä Baja Californian -niemimaan eteläisimmän kärjen eteläpuolella. Hurrikaani liikkui luoteeseen noin 17 kilometrin tuntivauhtia, kertoi Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC uutistoimisto AFP:n mukaan.

NHC:n verkkosivujen mukaan Genevieven keskuksen ennustetaan pyyhkäisevän niemennokan ohitse sen länsipuolelta. Myrskyn odotetaan kuitenkin tuovan trooppisia myrskyolosuhteita osavaltion eteläosiin.

Myrskyolosuhteiden uskotaan alkavan paikallista aikaa keskiviikkona iltapäivällä. Myrskyolosuhteet voivat siirtyä sittemmin torstain myötä luodetta kohden.

Hurrikaanikeskuksen mukaan myrsky olisi pakenemassa Tyynellemerelle perjantain aikana. NHC:n mukaan myrskyn voimakkuudessa ei tapahtune liiemmin muutoksia seuraavan päivän aikana. Torstaina ja perjantaina myrskyn uskotaan heikentyvän.

Rantalomakohde Cabo San Lucasin satama ja rannat on suljettu hurrikaanin alta, paikalliset viranomaiset kertoivat. Cabo San Lucas on yksi Meksikon suosituimmista turistikohteista.

Satamia on suljettu myrskyn vuoksi yhteensä viidessä osavaltiossa Meksikon Tyynenmeren puoleisella rannikolla.

Uutiskanava CNN:n mukaan Baja Californian osavaltioon odotetaan myrskytuulten lisäksi saapuvan myös sadetta. Lisäksi suurten aaltojen odotetaan moukaroivan tulevien päivien aikana isoa osaa Meksikon länsirannikosta.

Yhdysvaltain länsiosiin ei tiedossa helpotusta

CNN:n mukaan Baja Californiaa lähentelevät myrskyt johtavat usein ilmankosteuden lisääntymiseen myös Yhdysvaltain lounaisosissa.

Yhdysvaltain länsiosat kärvistelevät uskomattoman kovan lämpöaallon keskellä. Historiallisen paahteen aikana on myös mitattu Kalifornian Kuolemanlaaksossa 54,4 Celsius-asteen ennätyskorkeat lukemat.

Maailmassa on mitattu aikojen saatossa edellä mainittua korkeampiakin lukemia, mutta vanhojen mittauslaitteistojen luotettavuus ja tarkkuus on kyseenalaistettu. Kuolemanlaaksossa sunnuntaina mitattu ennätyslämpötila lienee korkein nykyaikaisilla työkaluilla mitattu lämpötila, arvioivat yhdysvaltalaisviranomaiset.

Lisäksi Kaliforniassa on ollut mittavia maastopaloja, joiden seurauksena kahden miljoonan kodin uskotaan voivan jäädä ilman sähköjä, kertoo CNN. Uutiskanavan mukaan raju lämpöaalto kuormittaa sähköverkkoa ja on johtanut yli 30 maastopaloon osavaltion alueella.

CNN:n meteorologin Tom Saterin mukaan Yhdysvaltain länsiosiin ei kuitenkaan ole odotettavissa merkittäviä muutoksia alueen säätilaan. Hänen mukaansa lämpötilat saattavat tulla alas muutaman asteen verran ja ilmankosteus voi nousta hieman. Joka tapauksessa lämpötilat ovat jatkossakin keskimääräistä korkeammat.

