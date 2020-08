Iltalehti: Vasemmistoliiton Andersson esittää yhä kansalaisille jaettavaa elvytysseteliä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson muistuttaa vasemmistoliiton keväälläehdottamasta elvytyssetelistä, kertoo Iltalehti. Kansalaisille jaettava seteli voisi hänen mukaansa olla tarpeellinen elvytyskeino.

Andersson haluaa, että hallitus käsittelee elvytyssetelin käyttöönottoa syyskuun budjettiriihessä.

Hän huomauttaa, että koronavirustartuntojen määrä on lähtenyt jälleen selvään kasvuun. Hallituksen pitäisi tehdä lisää elvytyspäätöksiä, jos näyttää siltä, että kulutus ja palveluiden käyttö alkavat vähentyä epidemiatilanteen takia.

Andersson kertoo, että monissa maissa on tehty tulonsiirtoja, joiden tarkoitus on piristää kotimaisten palveluiden kulutusta.

– On ollut loma- tai matkustussekkejä, joita on jaettu kansalaisille. Meillä voisi toimia aika hyvin virikesetelityyppinen toimintamalli, Andersson sanoi Iltalehdelle.

Vasemmistoliitto arvioi, että elvytyssetelin käyttöönotto maksaisi joitakin satoja miljoonia euroja. Tarkka summa riippuu Anderssonin mukaan siitä, kuinka suurelle osalle väestöstä seteliä jaetaan.

