Intian sisäministeri sairaalaan koronavirustartunnan vuoksi – Bollywood-legenda Bachchanin testitulos negatiivinen

Intian sisäministeri Amit Shah on joutunut sairaalahoitoon koronatartunnan vuoksi. Ministeri kertoi asiasta uutistoimisto AFP:n mukaan sunnuntaina Twitterissä.

Hän kertoi tviitissään, että hänen terveydentilansa on hyvä, mutta hänet on kirjattu sairaalaan lääkärien ohjeistuksesta. Sisäministeri oli hakeutunut testiin sen jälkeen, kun hänellä oli ilmennyt koronaoireita.

55-vuotias Shah on ensimmäinen Intian hallituksen ministeri, joka on saanut positiivisen koronatestituloksen.

AFP:n mukaan sunnuntaina ei ollut vielä selvyyttä siitä, onko Shah tavannut viime päivien aikana esimerkiksi maan pääministeriä Narendra Modia. Paikallisen median mukaan hänet on otettu hoitoon sairaalaan maan pääkaupungin Delhin ulkopuolella sijaitsevassa Gurgaonissa.

Intiassa saatiin kuitenkin myös ilouutisia sunnuntaina, kun intialaisten rakastama näyttelijäsuuruus Amitabh Bachchan kertoi Instagramissa päässeensä sairaalasta. Hänet oli viety sairaalaan noin kolme viikkoa sitten, kun hänellä oli varmistettu koronatartunta.

Bachchan kertoi Instagramissa, että hän oli saanut negatiivisen testituloksen ja on jälleen kotona. Hän kertoi joutuvansa olemaan karanteenissa huoneessaan.

Bachchanin poika jäi vielä sairaalaan

Bollywood-legendan kotiuttaminen otettiin suurella ilolla vastaan hänen valtavien fanijoukkojensa keskuudessa. Satapäiset fanilaumat kokoontuivat sunnuntaina Kolkataan Amitabh Bachchan -temppelille, jonka hänen faninsa rakensivat vuonna 2001.

Myös Bachchanin pojalla Abishek Bachchanilla todettiin tartunta samoihin aikoihin isänsä kanssa ja hänet vietiin niin ikään sairaalaan. Toisin kuin isänsä hän joutui jäämään vielä toistaiseksi sairaalaan.

Kaksikon lisäksi Abhishek Bachchanin vaimolla, Bollywood-supertähti Aishwarya Railla sekä pariskunnan tyttärellä todettiin koronavirustartunta. He pääsivät kuitenkin lähtemään sairaalasta jo viime viikolla.

Vanhempaa Bachchania kunnioitetaan syvästi Intiassa. Miljoonat ihmiset kuuntelevat tarkasti hänen jokaista sanaansa ja pyytävät hänen siunaustaan. Bachchanin Mumbain-kodin ulkopuolella on joka lokakuun 11. päivänä valtaisat joukot ihmisiä muistamassa hänen syntymäpäiväänsä.

Myös 44-vuotias Abhishek Bachchan on menestynyt Bollywood-näyttelijä ja -tuottaja. Aishwarya Rai taas on maailmankuulu näyttelijä, entinen malli ja Miss Maailma vuodelta 1994.

Intia höllentää ensi viikolla rajoituksia

Intia höllentää ensi viikolla jälleen koronarajoituksia. Maa aikoo avata kuntosalit ja joogaopetustilat elokuun 5. päivästä lähtien. Samalla on määrä poistaa myös yöllinen ulkonaliikkumiskielto.

Muun muassa elokuvateatterit, uimahallit, teatterit, baarit ja kokoontumistilat pysyvät suljettuina. Myös metrolinjat ovat edelleen seisahduksissa.

Maan hallitus kertoi sunnuntaina, että ulkomailta saapuvat matkustajat voivat hakea seitsemän päivän pakollisen laitoskaranteenin ohittamista, mikäli heillä on esittää saapuessaan negatiivinen koronatesti. Heidän täytyy olla tästä huolimatta 14 päivää kotikaranteenissa.

Intiassa on määrällisesti kolmanneksi eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa. Intiaa enemmän tartuntoja on vain Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Intiassa on varmistettu yhteensä noin 1,75 miljoonaa ja kirjattu yli 37 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Väkilukuun suhteutettuna 1,38 miljardin asukkaan Intiassa on kuitenkin sekä tartuntoja että koronakuolemia suhteessa monia muita maita vähemmän. Tilastosivusto Worldometerin mukaan Intiassa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 1 307 tartuntaa ja kirjattu 28 koronakuolemaa.

Yhdysvalloissa vastaavat suhdeluvut ovat 14 535 ja 478, Brasiliassa taas 12 853 ja 443.

Suomessa miljoonaa asukasta kohden on varmistettu 1 345 tartuntaa ja kirjattu 59 koronakuolemaa. Ruotsissa on sen sijaan miljoonaa asukasta kohden varmistettu 7 959 tartuntaa ja kirjattu 568 koronakuolemaa.

Maailmanlaajuisesti on tähän mennessä varmistettu jo yli 18 miljoonaa tartuntaa ja kirjattu yli 688 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

