Intiassa ennätysmäärä virustartuntoja päivässä, koko maailmassa jo yli 25 miljoonaa tartuntaa

Intiassa on rekisteröity eniten uusia koronavirustartuntoja yhtenä päivänä mitä missään maassa koko pandemian aikana, kertoo maan terveysministeriö. Tartuntoja oli liki 79 000.

Yli 63 000 ihmistä on menettänyt henkensä viruksen seurauksena.

Ennätysluku kirjattiin vain päivä sen jälkeen kun maan hallitus höllensi koronarajoituksia. Alle sadan ihmisen kokoontumiset sallittiin, jos osallistujat käyttävät kasvomaskia ja pitävät huolta turvaetäisyyksistä. Samoin suurten kaupunkien metroliikennettä alettiin palauttaa normaaliksi.

Koulut pysyvät edelleen suljettuina, mutta oppilaat voivat niin halutessaan tavata opettajia koulun tiloissa.

Maaliskuusta asti käytössä olleet rajoitukset ovat rampauttaneet pahasti Intian taloutta, ja varsinkin köyhien olot ovat kurjistuneet entisestään.

Uutistoimisto AFP:n ylläpitämän tilaston mukaan pandemian aikana on maailmassa rekisteröity jo yli 25 miljoonaa koronavirustartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut liki 850 000 ihmistä.

Liki 40 prosenttia kaikista tartunnoista on rekisteröity Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Kolmanneksi eniten tartuntoja on Intiassa.

STT

