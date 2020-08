Kaikille riskimaista saapuville ei tehdä koronatestiä Helsinki-Vantaalla – Intiasta saapuneet kausityöntekijät ohjeistettu kuten muutkin

Helsinki-Vantaalle Intiasta saapuneille kausityöntekijöille ei tehty lentoasemalla koronatestiä viikko sitten perjantaina, koska massatestaus on tällä hetkellä käytössä vain Romaniasta saapuvilla koneilla. Asiasta kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö STT:lle.

Kentällä pääsee koronatestiin, jos matkustajalla on oireita tai hän epäilee tartuntaa, mutta testi ei ole pakollinen kaikille saapuville matkustajille.

Apulaiskaupunginjohtajan mukaan riskimaista Helsinki-Vantaalle saapuvia matkustajia ohjeistetaan terveysneuvonnan ja Finavian pisteillä olemaan käyttämättä julkista liikennettä ja aloittamaan omaehtoinen karanteeni.

– Niin aukottomaksi testausta lentokentällä ei ikinä saa, että omaehtoisen karanteenin merkitys vähenisi. Se on se kaikkein tärkein asia, sanoo Aronkytö.

Intiasta saapui viikko sitten perjantaina Suomeen kausityöntekijöitä, jotka jatkoivat Helsinki-Vantaalta Kolariin. Yhdellä heistä on todettu koronavirus.

Sairastuneelle altistuneet on onnistuttu jäljittämään Kolariin saapumisen jälkeiseltä ajalta, kertoi infektioylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

Laajempia testauksia suunnitellaan

Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuu päivässä noin 5 000-6 000 matkustajaa. Tällaista määrää ei Aronkydön mukaan voida testata.

Juna-aseman edessä on Finavian työtekijöitä, jotka kysyvät juna-asemalle siirtyjän tulomaata. Jos matkustaja on tulossa riskimaasta, junalla kulkemista ei suositella.

– Mutta sehän ei ole pakolla kiellettyä se junan käyttö, apulaiskaupunginjohtaja sanoo.

Koko lentokentällä suositellaan maskien käyttöä. Aronkytö kertoo, että yli puolet matkustajista käyttää maskeja lentokentällä. Lentokoneessa maski on pakollinen.

Aronkydön mukaan ensi viikolla mietitään, miten terveysturvallisuuden toimia parannetaan, jotta riskimaista tulleita matkustajia saataisiin laajemmin ja systemaattisemmin testeihin.

Intiassa on varmistettu jo yli kolme miljoonaa koronavirustartuntaa. Synkän rajapyykin ylittyminen varmistui sunnuntaina, kun maan terveysministeriö ilmoitti lähes 70 000 uudesta virustartunnasta.

Minja Viitanen

STT