Barkov maalasi, Panthers taipui toistamiseen Islandersille

New York Islanders asetti suomalaistäyteisen Florida Panthersin ahtaaseen rakoon, kun se voitti NHL:n pudotuspelikarsinnoissa joukkueiden välisen toisen ottelun 4-2. Islanders siirtyi Torontossa pelattavassa ottelusarjassa 2-0-johtoon, ja sarja on joukkueelle ensi kertaa katkolla keskiviikkona pelattavassa ottelussa.

Florida-hyökkääjä Mike Hoffman vei joukkueensa johtoon avauserässä ylivoiman jälkihöyryillä. Toinen erä oli Islandersin, vaikka Floridan suomalaiskapteeni Aleksander Barkov napauttikin komean ylivoimavedon ja vei Panthersin 2-1-johtoon.

Barkovin osumaa ennen Islandersin tasoituksen värkkäsi Matt Martin. Barkovin osuman jälkeen puolustaja Ryan Pulock tykitti ”saarelaiset” jälleen tasoihin. Johto-osuman hetkeä myöhemmin teki Jordan Eberle. Eberle niittasi vielä päätöserässä loppulukemat ylivoimalla.

Semjon Varlamov venyi Islandersin maalilla 34 kertaa kiekon eteen. Floridassa ensimmäistä kauttaan pelaava Sergei Bobrovski otti 26 torjuntaa.

Saarela nousi kakkosketjuun

23-vuotias suomalaishyökkääjä Aleksi Saarela nostettiin Floridan kokoonpanoon toiseen otteluun. Saarela otti paikan keskushyökkääjä Erik Haulan johtaman kakkosketjun laidalla ja pelasi vajaat 13 minuuttia.

Barkov sai joukkueensa hyökkääjistä ylivoimaisesti eniten peliaikaa, reilut 23 minuuttia. Haula ahkeroi 18 minuuttia.

Islandersin ainoa suomalaispelaaja Leo Komarov ei ole pelannut karsintakierroksen otteluissa loukkaantumisen takia.

NHL:ssä pelataan Suomen aikaa tiistai-iltana ja keskiviikkoyönä vielä viisi karsintakierroksen ottelua. Pareissa Nashville-Arizona, Toronto-Columbus ja Vancouver-Minnesota pelataan ottelusarjojen toiset ottelut. Ottelusarjoissa Winnipeg-Calgary ja New York Rangers-Carolina vuorossa on kolmannet ottelut.

Carolinalla on mahdollisuus edetä itälohkon varsinaisiin pudotuspeleihin, sillä se johtaa ottelusarjaa Rangersia vastaan 2-0.

STT

