New York Islanders on voittanut jääkiekkoliiga NHL:n toisella pudotuspelikierroksella Philadelphia Flyersin 3-1.

Islanders johtaa ottelusarjaa nyt 2-1. Jatkopaikka irtoaa neljällä voitolla.

New Yorkin suomalaistähti Leo Komarov onnistui maalinteossa ottelun toisessa erässä.

STT