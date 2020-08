Suomalaiset vauhdittivat Dallasin karkumatkaa Coloradoa vastaan

Dallas Stars nousi 0-2-tappioasemasta 5-2-voittoon Colorado Avalanchesta ja meni samalla 2-0-johtoon NHL-jääkiekon toisen pudotuspelikierroksen ottelusarjassa. Paras seitsemästä -ottelusarjaa 2-0 johtaneet joukkueet ovat aiemmin NHL:ssä voittaneet 86,5 prosenttia ottelusarjoista.

Mikko Rantanen (1+1) johdatti ylivoimamaalillaan Coloradon kahden maalin karkumatkalle. Rantanen on kerännyt pudotuspeleissä tehopisteet 4+9, mikä on NHL:n pudotuspelien pistepörssin kolmanneksi korkein lukema.

Dallas aloitti kuitenkin kirin toisen erän puolivälissä ja teki neljä maalia alle kymmenessä minuutissa. Joe Pavelski ja Radek Faksa nostivat Dallasin tasoihin alle minuutin välein syntyneillä maaleillaan.

Hurjassa pudotuspelivireessä oleva Miro Heiskanen pohjusti Jamie Bennin kanssa Aleksandr Radulovin johtomaalin, ja Esa Lindell viimeisteli 4-2-osuman toisen erän viimeisellä minuutilla. Heiskanen on summannut koronatauon jälkeen 11 ottelussa pisteet 3+11.

Kolmannen erän lopussa Jamie Oleksiak niittasi loppulukemat tyhjään maaliin.

Avalanchen maalivahti Philipp Grubauer ja puolustaja Erik Johnson puuttuivat kokoonpanosta edellisessä pelissä sattuneiden loukkaantumisten takia.

Varlamov tavoittelee ennätystä

New York Islanders kukisti Philadelphian 4-0 ottelusarjan ensimmäisessä pelissä. Tiukasti puolustavan Islandersin Semjon Varlamov torjui maalilla 29 laukausta ja piti nollan toisessa peräkkäisessä ottelussa.

Varlamov on pitänyt maalinsa puhtaana 136.20 minuuttia. Hän on alle minuutin päässä Islandersin pudotuspelien seuraennätyksestä 136.59, jota pitää nimissään Billy Smith vuoden 1980 pudotuspeleistä.

– Puolustimme hyvin. Kaverit pelasivat jälleen uskomattomasti edessäni. Tuntuu hyvältä pelata peräkkäiset nollapelit, mutta tässä vaiheessa kyse ei ole siitä. Tämä on pudotuspelijääkiekkoa, ja tärkeintä on saada voitto ja valmistautua seuraavaan peliin, Varlamov sanoi NHL:n nettisivuilla.

