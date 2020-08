Israel tarjoaa humanitaarista apua Libanonille Beirutin räjähdysten jälkeen – maat ovat teknisesti sodassa keskenään

Israel tarjosi tiistaina humanitaarista apua naapurimaa Libanonille Beirutissa tiistaina tapahtuneiden tuhoisten räjähdysten jälkeen. Israelin kädenojennus on senkin vuoksi huomionarvoinen ele, että maat ovat teknisesti sodassa keskenään.

Libanonin terveysministeriö kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan juuri ennen vuorokauden vaihtumista keskiviikoksi, että Beirutin tiistaisessa räjähdyksessä on kuollut ainakin 73 ihmistä ja loukkaantunut yli 3 700.

Maan sisäministeri Mohammed Fahmin mukaan räjähdyksen aiheutti todennäköisesti ammoniumnitraatti, jota säilöttiin varastorakennuksessa satamassa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi ohjeistaneensa Israelin kansallista turvallisuusneuvostoa ottamaan yhteyttä YK:n Lähi-idän edustajaan Nikolai Mladenoviin, jotta he voivat varmistaa, miten Israel voi auttaa Libanonia.

”Jaamme libanonilaisten tuskan”

Aiemmin Israelin puolustusministeri Benny Gantz ja ulkoministeri Gabi Ashkenazi sanoivat, että Israel on tarjonnut kansainvälisten välittäjien kautta lääkeapua, humanitaarista apua sekä välitöntä hätäapua.

Myös Israelin presidentti Reuven Rivlin kertoi maan tarjoavan auttavaa kättä Libanonille.

– Me jaamme libanonilaisten tuskan ja kurkotamme vilpittömästi tarjotaksemme apua tänä vaikeana aikana, Rivlin sanoi.

Israelin ja Libanonin välit ovat olleet erittäin kireät edellisten kahden viikon aikana. Reilu viikko sitten Israelin ja Libanonin rajalla rytisi, ja Israel kertoi estäneensä viiden Hizbollah-järjestön jäsenen yrityksen tunkeutua maahan.

Tunkeutumisyritys tapahtui Israelin pohjoisrajalla, jonka maa jakaa Libanonin kanssa. Hizbollah on kiistänyt syytökset sekä osallistumisensa rajataisteluihin.

Edellisen kerran Israel ja Hizbollah olivat avoimessa sodassa vuonna 2006, jolloin ne kävivät 33 päivän sodan.

Macronin kanslia: Ranskan hätäapu on jo matkalla

Myös muut maat ovat tarjonneet apuaan Libanonille, mukaan lukien Ranska, Saksa ja Yhdysvallat.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kerrotaan puhuneen tiistaina puhelimessa Libanonin presidentin Michel Aounin kanssa. Ranskan presidentin kanslian mukaan Macron ilmaisi tukensa Libanonille. Samalla Macron myös kertoi Aounille, että Ranskasta on jo matkalla hätäapua ja resursseja. Presidentin kanslia ei kuitenkaan tarkentanut, mitä jälkimmäisellä tarkoitettiin.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo tarjosi niin ikään Yhdysvaltain apua Libanoniin.

– Me seuraamme tilannetta ja olemme valmiudessa auttamaan Libanonin kansaa heidän toipuessaan tästä järkyttävästä tragediasta, Pompeo kertoi Twitterissä.

Pompeo välitti viestissään myös syvimmät osanotot tapahtuneen johdosta.

Saksan suurlähetystön työntekijöitä haavoittui räjähdyksessä

Saksan liittokansleri Angela Merkel kertoi hänen hallituksensa olevan kauhistunut Beirutin tapahtumien ja niistä levinneiden kuvien vuoksi. Asiasta kertoi hänen edustajansa Ulrike DemmerTwitterissä.

– Meidän ajatuksemme ovat niiden luona, jotka ovat menettäneet läheisiään. Me toivomme loukkaantuneille nopeaa toipumista. Me tarjoamme Libanonille apuamme, Merkel kertoi Demmerin tviitin mukaan.

Myös Saksan suurlähetystön työntekijöitä haavoittui Beirutissa tapahtuneessa räjähdyksessä, kertoi Saksan ulkoministeriö. Ministeriö ei tarkenna sitä, kuinka moni sen työntekijöistä haavoittui ja kuinka vakavasti.

Saksan suurlähetystö sijaitsi lähellä Beirutin satamaa, jossa räjähdys tapahtui. Myös rakennus vaurioitui onnettomuudessa. Ministeriö lisää, ettei kuolleiden ja loukkaantuneiden joukosta voida vielä sulkea pois Saksan kansalaisia.

https://twitter.com/SecPompeo/status/1290755696686960645?s=20

https://twitter.com/UlrikeDemmer/status/1290747661814042625?s=20

STT

Kuvat: