Usain Bolt vetäytyi kotikaranteeniin odottamaan koronatestin tulosta

Pikajuoksussa kuusi henkilökohtaista olympiakultaa voittanut Usain Bolt on kotikaranteenissa koronatartunnan varalta. Bolt kävi koronatestissä lauantaina.

Bolt kävi testissä, koska hänen on tarkoitus lähteä Jamaikalta liikematkalle. Boltilla ei kertomansa mukaan ole koronaoireita, mutta hän on eristyksessä odottaessaan testitulosta.

Muun muassa jamaikalainen Loop News uutisoi jo, että Boltilla olisi varmistunut koronatartunta.

– Seurasin viikonloppuna tapojeni mukaan sosiaalista mediaa, josta näin, että minulla on todettu covid-19-tauti. Yritän vain kantaa vastuuni, Bolt perusteli vapaaehtoista karanteeniaan.

Bolt täytti muutama päivä sitten 34 vuotta. Hän piti syntymäpäivänsä kunniaksi isot juhlat, joissa oli mukana urheilutähtiä ja viihdejulkkiksia.

https://www.loopjamaica.com/content/usain-bolt-tests-positive-covid-19

STT

