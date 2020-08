Jokereiden ja Veikkauksen yhteistyö näkyy netissä ja paidoissa vaikka sopimusta ei ole vielä solmittu

Jääkiekkojoukkue Jokereiden nettisivuilta saattoi maanantaina saada sen käsityksen, että peliyhtiö Veikkaus on edelleen joukkueen yhteistyökumppani. Jokereiden nettisivuilla Veikkaus on mainittu yhtenä joukkueen kauden 2020-2021 yhteistyökumppaneista, nettisivujen kuvissa Jokereiden pelipaitojen hartioissa näkyivät Veikkauksen tunnukset ja etusivulla näkyivät Veikkauksen avoimet pitkävetokohteet.

Veikkauksen viestinnän mukaan yhteistyösopimusta ei kuitenkaan ole.

– Tosiaan tällä hetkellä on tilanne, ettei meillä kumppanuusdiiliä ole. Sopimus päättyi viime keväänä, Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa ilmoitti sähköpostitse.

Tarkistuksen jälkeen Jokerit päätyi samalle kannalle.

– Viime kauden sopimus on tosiaan päättynyt, mutta tällä hetkellä neuvottelemme yhteistyöstä hyvässä hengessä, Jokereiden viestintäpäällikkö Iiro Keurulainen kertoi.

”Jokerien tilanne on vaikea”

Jokereiden on tarkoitus aloittaa KHL-kautensa torstaina vierasottelulla Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä, missä presidentti Aljaksandr Lukashenkan vastainen liikehdintä jatkuu.

Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela keskusteli asiasta maanantaiaamuna Yle Radio 1:n Ykkösaamussa ja sanoi pitävänsä Jokereiden tilannetta vaikeana.

– Jääkiekkoliitolla ei ole valtaa puuttua Jokerien päätöksiin. Jokerien tilanne on vaikea, koska tarjolla ei ole tällä hetkellä kuin ainoastaan huonoja vaihtoehtoja. Tilanne Valko-Venäjällä on vakava ja huolestuttava eikä maan koronavirustilanteestakaan taida olla täyttä varmuutta, Nummela sanoi.

Nummelalta kysyttiin, mitä Jääkiekkoliitto suosittelisi Jokereille.

– Kehottaisimme Jokereita harkitsemaan vakavasti näitä eri vaihtoehtoja. Heillä on itsellään vastuu tehdä päätökset, ja he sitten tietysti myös elävät tekemiensä päätösten seuraamusten kanssa, Nummela sanoi.

Jokerien kannattajayhdistys Eteläpääty ilmoitti viime viikolla vastustavansa Jokerien pelaamista Minskissä.

Maanantaina aamupäivällä Jokereilla ei ollut uutta kerrottavaa kauden avaussuunnitelmistaan. Joukkueen on tarkoitus lentää Minskiin pelipäivänä torstaina ja matkustaa heti pelin jälkeen Riikaan, missä Jokerit kohtaa kauden toisessa ottelussaan Dinamo Riikan lauantaina.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola sanoi sunnuntaina Aamulehdessä, ettei usko KHL:n otteluohjelman muuttuvan Valko-Venäjän kuohunnan takia.

– En haluaisi olla (Jokereiden hallituksen puheenjohtajan) Kurrin Jarin housuissa. KHL ei varmasti peru mitään Valko-Venäjän tapahtumien takia, Kummola sanoi.

Jokereiden kauden ensimmäinen kotiottelu pelataan Helsingissä ensi viikon keskiviikkona Neftehimik Nizhnekamskia vastaan.

