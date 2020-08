Joukkoliikenteessä varaudutaan työmatkalaisten paluuseen, pääkaupunkiseudulla ei aiota rajoittaa bussien ja junien matkustajamääriä

Helsingin seudun liikenne HSL ja VR varatuvat työmatkalaisten paluuseen tehostamalla siivousta ja tarkkailemalla matkustamääriä. Pääkaupunkiseudulla, jossa koronatartuntoja on ollut eniten, ei aiota HSL:n mukaan rajoittaa matkustajamääriä Suomenlinnan lauttaa lukuun ottamatta. HSL kertoo nettisivuillaan elokuun aikana tarkempia tietoja ruuhka-ajoista.

Lisää matkustajia on tulossa juniin ja busseihin, kun etätyösuositus päättyi ja koulut alkavat lähiviikkoina.

VR:n mukaan kaukojunissa matkustajan on nyt mahdollista ostaa myös viereinen istumapaikka vapaaksi tai varata oma hytti 1-4 henkilölle.

– VR on ottanut käyttöön yhteensä sata varatoimea turvallisuuden varmistamiseksi. Olemme muun muassa tehostaneet siivousta, liikennöimme runsaalla kalustolla ja myymme ruuhkattomille vuoroille edullisempia lippuja, VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnamaa kertoo.

Terveysviranomaiset ovat olleet huolissaan koronaviruksen toisesta aallosta syksyllä. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta ja johtaja Mika Salminen kirjoittivat lauantaina Helsingin Sanomissa, että koronatartunnan riski on erityisen suuri esimerkiksi joukkoliikennettä käytettäessä.

Ruuhka-ajoista on pian saatavilla tarkempaa tietoa

Helsingin seudun liikenne HSL valmistautuu kasvaviin matkustajamääriin tarkkailemalla nousijamääriä.

– Näiden tilastojen perusteella voimme tiedottaa asiakkaille tarkemmin ruuhka-ajoista nettisivuillamme, kertoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Elokuun aikana julkaistavista tiedoista käyvät Rihtniemen mukaan ilmi eri liikennevälineiden kuten metron ja raitiovaunujen väliset erot.

Rihtniemi muistuttaa, että matkustajilla on edelleen suuri vastuu turvallisesta matkustamisesta. Esimerkiksi maskin käyttö on matkustajien oman harkinnan varassa niin kauan kuin siihen ei ole olemassa kansallista suositusta.

– Teemme kaiken voitavamme liikenteen turvallisuuden eteen. Tehostetun siivouksen lisäksi muistutamme asemilla, pysäkeillä ja liikennevälineissä matkustajia näkyvästi turvallisesta matkustamisesta. Metroasemilla on myös saatavilla käsidesiä, Rihtniemi kertoo.

Matkustajien oman harkinnan varaan jää Rihtniemen mukaan sekin, haluaako täyden oloisen linja-auton kyytiin nousta.

– HSL:n matkustajamäärät ovat heinäkuussa olleet 30-40 prosenttia alemmat kuin viime vuonna samaan aikaan, mikä osaltaan ehkäisee ruuhkautumista, Rihtniemi muistuttaa.

Oulussa odotetaan ruuhkia vasta lokakuussa

Oulun joukkoliikenteessä ei odotuksien mukaan ole luvassa ruuhkia vielä elokuussa. Kuormitusta seurataan joukkoliikennejohtaja Edwin ’t Lamin mukaan päivittäin nousijamäärien avulla.

– Odotamme ruuhkien alkavan vasta lokakuun puolella, kun yliopisto-opiskelijat astuvat joukkoliikenteeseen. Kesän aikana meillä on ollut vain aivan yksittäisiä täydempiä vuoroja ja varaa matkustajamäärien nousuun on vielä paljon, ’t Lam sanoo.

Oulussa ei ’t Lamin mukaan ole mahdollista lisätä liikennöiviä vuoroja, eli tarvittaessa ruuhkia täytyy ehkäistä muilla tavoilla.

Oulussa siirrytään talviaikatauluihin 12. elokuuta, jolloin vuoroja lisätään hieman viime vuotta enemmän.

Myös VR ja HSL lisäävät vuoroja 10. elokuuta siirtyessään syysaikatauluihin.

STT

Kuvat: