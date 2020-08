Juontaja Roope Salmiselle luetaan tänään syyte pakottamisesta seksuaaliseen tekoon

Juontaja, näyttelijä ja muusikko Roope Salmisen seksuaalirikossyytettä käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Salmista syytetään pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Epäilty rikos tapahtui elokuun lopulla vuonna 2015 Helsingissä.

Käräjäoikeus on ilmoittanut, että oikeudenkäynti järjestetään suljetuin ovin. Myös haastehakemus ja Salmisen kirjallinen vastaus aiotaan salata.

Salminen kertoi syytteestään Instagram-tilillään viime vuoden joulukuussa. Hän kirjoitti kiistävänsä epäillyn rikoksen.

– Syyte liittyy minun ja toisen aikuisen välillä 2015 tapahtuneisiin asioihin. Minulle vaaditaan asiassa päiväsakkoja. Olen ehdottomasti syytön.

Rikoslain mukaan pakottamisesta seksuaaliseen tekoon voidaan tuomita tekijä, joka pakottaa toisen ihmisen muuhun seksuaaliseen tekoon kuin sukupuoliyhteyteen esimerkiksi väkivallalla tai käyttämällä hyväksi toisen tiedottomuutta tai muuten avutonta tilaa. Teosta voidaan tuomita enintään kolme vuotta vankeutta.

Tunnettu muun muassa Putouksesta

Salminen on näytellyt muun muassa Apulanta-yhtyeestä kertovassa Teit meistä kauniin -elokuvassa ja Suomen ensimmäisestä jääkiekkomaailmanmestaruudesta kertovassa 95-elokuvassa. Lisäksi hän on juontanut ja näytellyt sketsisarja Putouksessa sekä ollut haastattelijana Enbuske, Veitola & Salminen -keskusteluohjelmassa.

Salmisella on myös yhtye Roope Salminen & Koirat. Vuonna 2016 hänet valittiin vuoden mediapersoonaksi Musiikki & media -gaalassa.

https://www.instagram.com/p/B6aPrOVHbkw/

STT

