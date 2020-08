Kymmenittäin lapsia ja aikuisia koronakaranteeniin tänään eri puolilla Suomea – korona-altistuksia on kouluissa ja päiväkodeissa ainakin Porvoossa, Tuusulassa, Joensuussa ja Jyväskylässä

Useat koulut ja päiväkodit eri puolilla Suomea ovat asettaneet lapsia ja henkilökuntaa karanteeniin korona-altistumisen takia. Karanteeneja on määrätty sunnuntaina ainakin Porvoossa, Tuusulassa, Joensuussa ja Jyväskylässä. Karanteenien piiriin kuuluu parisataa lasta ja nuorta sekä parikymmentä aikuista.

Porvoossa Lyceiparkens skolan oppilaalla on todettu koronavirustartunta, ja sosiaali- ja terveystoimen tiedotteen mukaan terveydenhuoltoviranomaiset selvittävät parhaillaan tartunnalle altistuneita. Kaikki altistuneet asetetaan kotikaranteeniin, joka päättyy 31. elokuuta.

Tiedotteen mukaan Porvoossa tartunnalle on altistunut kymmeniä ihmisiä sekä koulussa että kahden urheiluseuran harjoituksissa ja peleissä 15.-17. elokuuta. Koulussa tartunnalle on altistunut yksi luokka, kaksi ryhmää sekä neljä koulun opettajaa. Urheiluseuroissa on altistunut nuoria sekä useita valmentajia. Lyceiparkens skola on yläkoulu, jossa on 335 oppilasta.

Tiedotteen mukaan Lyceiparkens skolassa altistuneille ilmoitetaan asiasta Wilman kautta sunnuntain aikana, ja terveydenhuoltoviranomaiset ottavat yhteyttä heihin mahdollisimman nopeasti. Myös urheiluseuroja on informoitu asiasta.

Tuusulassa 80 oppilasta karanteeniin

Tuusulassa Riihikallion koulun 80 oppilasta ja kuusi henkilökuntaan kuuluvaa on asetettu kuukauden loppuun saakka kestävään kotikaranteeniin, koska yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla on todettu koronavirustartunta. Keski-Uudenmaan soten (Keusote) tiedotteen mukaan altistuneiden oppilaiden perheet ja henkilökunta saavat tiedon puhelimitse ja Wilman kautta. Karanteeniin asetettuihin ollaan yhteydessä Keusotesta alkuviikon aikana.

Lisäksi Jyväskylässä Keljonkankaan päiväkodin lapsista 39 ja henkilökunnan jäsenistä kymmenen asetettiin sunnuntaina kuukauden loppuun saakka kestävään karanteeniin, Jyväskylän kaupunki tiedottaa. Kaupungin tiedotteen mukaan terveydenhuoltoviranomaiset ovat olleet yhteydessä mahdollisen altistumisen piirissä olleiden lasten perheisiin ja henkilökuntaan sunnuntain aikana ja antaneet heille toimintaohjeita.

Myös Joensuussa Vesikkopuiston päiväkodissa kokonainen ryhmä henkilökuntineen eli 18 lasta ja viisi aikuista on asetettu kahden viikon kotikaranteeniin päiväkodissa havaitun koronavirustartunnan takia, Siun sote kertoo. Tartunta varmistui sunnuntaina. Tiedotteen mukaan kaikki, joita altistuminen koskee, pyritään tavoittamaan sunnuntai-illan aikana.

STT

