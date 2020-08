Kainuun laajassa koronavirusaltistuksessa todettu yksi uusi tartunta

Kuhmossa perjantaina todetussa laajassa koronavirusaltistuksessa on sunnuntaihin mennessä löytynyt yhteensä 14 koronatartuntaa ja kaikkiaan 130 altistumista, Kainuun sote tiedottaa. Vielä eilen illalla julkaistun tiedotteen mukaan tartuntoja oli varmistettu 13.

Tartunnan saaneista 13 on kuhmolaisia ja yksi Kajaanista. Kuntayhtymän mukaan kaikki sairastuneet ovat aikuisia ihmisiä. Altistumisia on Kuhmon ja Kajaanin lisäksi muissakin kunnissa.

Kainuun sote kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta ulkona liikkuessa ja tarkkailemaan vointiaan, mikäli tietää olleensa tekemisissä koronakaranteeniin määrätyn henkilön kanssa.

STT

