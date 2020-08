Kaivattu muutos

Salon seudulla otetaan ammattikoulutuksessa uusia askeleita, kun opetusta viedään myös Saloa ympäröivälle maaseudulle. Ensimmäiset kokemukset osoittavat, että muutos on kaivattu ja tarpeen.

Salon seudun ammattiopisto päätti aiemmin, että Somerolla aloitetaan tänä syksynä lähihoitajien koulutus. Kokonaan Somerolla tapahtuva koulutus on saanut hyvän vastaanoton.

Lähihoitajatutkintoon oli hakenut jo reilusti ennen hakuajan päättymistä 17 opiskelijaa. Määrä takaa sen, että koulutus voidaan syyskuussa aloittaa.

Alun jälkeen on syntynyt nopeasti myös muita uusia ideoita. Lokakuun lopulla Somerolla käynnistyy laitoshuoltajien ja toimitilahuoltajien koulutus.

Ammattiopisto päätti aloittaa koulutuksen, koska sille oli opiskelijoiden keskuudessa kysyntää.

Ei kahta ilman kolmatta, sillä lokakuussa Somerolla alkaa myös matkailualan koulutus. Tässä koulutuksessa päämääränä ei ole välttämättä ammattitutkinto, vaan jokainen voi napata kokonaisuudesta itselleen sopivia osia.

Erilaisissa palvelumuutoksissa on ydinajatuksena ollut pitkään toiminnan keskittäminen. Salon seudun ammattiopisto kulkee nyt rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tätä suuntausta vastaan.

Jo ensimmäiset kokemukset Somerolta osoittavat ammattiopiston olevan oikealla tiellä. Kysyntää koulutukselle riittää.

Ammattiopisto ja Someron kaupunki ovat toimineet koulutusasiassa myös kiitettävän ripeästi. Seutukaupunkien kehittämishankkeessa syntyneitä ajatuksia on toteutettu nopeasti.

Ammattikoulutuksen vieminen Somerolle on Salon seudun ammattiopistolle selvä etu, kun se kilpailee opiskelijoista muiden opinahjojen kanssa.

Somerolta on perinteisesti menty ammattikouluun Saloon ja Forssaan. Forssan valttina on ollut ja on ilmainen asuntola.

Salo pystyy nyt tarjoamaan vaihtoehtoja, joissa somerolainen nuori tai aikuinen voi suorittaa tutkinnon omassa kotikunnassa.