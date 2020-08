Kalevan kisojen moukarihäkki ja seiväskuoppa ovat salonseutulaisten valtakuntaa

2010-luku oli mitalein laskettuna Salon seudun menestynein vuosikymmen Kalevan kisojen historiassa. Parhaat kisat osuivat 2013 Vaasaan (kolme kultaa), 2017 Seinäjoelle (kaksi kultaa ja kaksi hopeaa) ja 2018 Jyväskylään (kolme kultaa, hopea ja pronssi).

2020-luvusta on odotettavissa vähintään yhtä hyvää, vaikka kultasampo Minna Nikkanen lopettikin uransa. Torstaina Turussa alkavissa vuosikymmenen ensimmäisissä Kalevan kisoissa seudulle on tilastotulosten perusteella odotettavissa viisi mitalia. Ennen kaikkea taustalla on kasvamassa muutama mielenkiintoinen nimi, joilla on potentiaalia uudeksi kestomenestyjäksi.

Sinänsä mikään ei ole muuttunut, että suurin odotusarvo on edelleen seiväshypyssä. Loukkaantumisesta toipuva Vilppaan Wilma Murto ja nousukuntoinen Someron Esan Tommi Holttinen lähtevät kisaan tilastokärkinä.

Holttisen ykköshaastaja on Mikko Paavola, joka on hypännyt tällä kaudella ennätyksensä 546. Holttisen kauden paras on 552.

Kuusi viikkoa huilanneen Murron hyppykunto on iso kysymysmerkki, mutta suoritustaso ennen polvivammaa oli niin korkealla tasolla, ettei kulta yllättäisi. 450 ylittänyt Elina Lampela on Murron ykköshaastaja.

Kalevan kisa -debyyttinsä tekee Kosken Kaiun Julia Vuolli. Hänen on parannettava torstain karsintakilpailussa omaa ennätystään 360, jotta paikka lauantain finaalissa aukeaisi.

Toiseksi menestyslajiksi on noussut moukarinheitto, kiitos lajin ykkösseuran Esan kivikovan tallin.

Miehissä kolme edellistä SM-kultaa voittaneen Henri Liipolan kausi on ollut vuoristorataa. Viikko sitten Espoossa hän jäi kokonaan ilman tulosta. Liipola on tilastokakkonen, yli neljä metriä komeetta Aaron Kankaan takana.

Mielenkiintoista on nähdä myös nuorten SM-kisoista ämpärillisen kultamitaleita voittaneen 16-vuotiaan Max Lampisen vire miesten joukossa. Tällä hetkellä Lampisella on Kankaaseen matkaa 21 ja puoli metriä, perjantain karsinnan jälkeen luultavasti vähän vähemmän.

Naisissa 17-vuotias suurlupaus Silja Kosonen lähtee haastamaan SE-naista Krista Tervoa yhdessä kisojen ennakkoon kovatasoisimmassa lajissa. Kolme viikkoa sitten Somerolla Tervo heitti uuden SE:n 72,12 ja Kosonen 19- ja 22-vuotiaiden SE:t rikkoneen haamutuloksen 71,34.

Raision lukiota käyvä Kosonen lähtee torstain karsintakilpailuun suoraan koulusta. Finaalipäivänä perjantaina hän sentään jättää koulupäivän väliin.

– Silloin keskitytään kisaan. Yritän nukkua pitkään, syödä hyvän aamupalan, tehdä vähän avaavaa treeniä, rentoutua ja visualisoida kisaa, abiturientti Kosonen kertoi STT:lle.

Esasta moukariin osallistuvat myös Johanna Witka, Marika Virtanen ja Kososen valmentaja Jani Pihkanen.

Pronssimitalista tänä kesänä normaalia ahkerammin kilpaillut Vilppaan korkeushyppääjä Samuli Eriksson, joka on ylittänyt tällä kaudella 210. Hänen edellään Daniel Kosonen ja Arttu Mattila ovat ylittäneet 221.

Potentiaalisin yllättäjäehdokas on ehdottomasti 21-vuotias kestävyysjuoksija Sara-Elise Ruokonen, joka on parantanut tänä kesänä sekuntikaupalla ennätyksiään jokaisella matkalla 800 metristä 5 000 metriin.

Ruokosella on 3 000 metrin esteissä neljänneksi paras tilastoaika, joten ei ole täysin poissuljettua, että Kuusjoen Humu saisi sunnuntaina ensimmäisen Kalevan kisa -mitalin sitten kesän 1987 ja Minna Vehmaston.

Ruokonen osallistuu torstaina 5 000 metrille, jossa hänen tilastoaikansa oikeuttaa yhdeksänteen sijaan. Tilastokärki on Koskella asuva Annemari Kiekara.

Yllätystä kyttää myös ”Sauvon perunakeisari” Antton Launto, jolla on kymmenenneksi paras tilastoaika kummallakin keskimatkalla (800 ja 1 500 metriä).

Kalevan kisoihin osallistuvat myös Esan keihäänheittäjä Jenni Vuori ja Paimion Urheilijoiden kolmiloikkaaja Pinja Kössi. Kumpikin tarvitsee huippuonnistumisen selviytyäkseen karsinnasta finaaliin.

Salon seudun seurojen urheilijat Kalevan kisoissa

Laji: urheilija, seura, kauden paras (tilastosijoitus)

M 800 m: Antton Launto, SauvU 1.54,26 (10.)

M 1 500 m: Launto 3.35,14 (10.)

M korkeus: Samuli Eriksson, SalVil 210 (3.)

M seiväs: Tommi Holttinen, SomE, 552 (1.)

M moukari: Henri Liipola, SomE 74,92 (2.), Jani Pihkanen SomE 59,12 (16.), Max Lampinen SomE 57,57 (19.)

N 3 000 m esteet: Sara-Elise Ruokonen, KuusjHu 10.57,38 (4.)

N 5000 metriä: Ruokonen, KuusjHu 17.38,78 (9.)

N moukari: Silja Kosonen, SomE 71,34 (2.), Johanna Witka SomE 58,85 (11.), Marika Virtanen SomE 52,03 (18.)

N seiväs: Wilma Murto, Salon Vilpas 460 (1.), Julia Vuolli, KoskKai 360 (14.)

N keihäs: Jenni Vuori, SomE, 50,00 (13.)

N 3-loikka: Pinja Kössi, Paimion Urheilijat 12,21 (12.)

Koskella asuva ja Pudasjärven Urheilijoita edustava Annemari Kiekara osallistuu 5 000 ja 10 000 metrille. Kiekara on vitosen tilastokärki, kympillä hänellä ei ole tältä kaudelta tilastoaikaa.