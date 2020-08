Kansallisoopperan ja -baletin päänäyttämön esirippu nousee elokuun loppupuolella

Kansallisoopperan ja -baletin päänäyttämön ohjelmisto käynnistyy 22. elokuuta Alexander Ekmanin tanssiteoksella COW. Teos tuo katsojien eteen absurdia huumoria ja nopeaa tempoa.

28. elokuuta ensi-iltansa saa puolestaan Esa-Pekka Salosen ja Hannu Linnun ajankohtainen Covid fan tutte. Oopperaesitys pohjautuu Wolfgang Amadeus Mozartin Cosi fan tutte -teokseen, joka on saanut ajankohtaisen päivityksen ja se yhdistelee satiiria sekä todellista elämää.

Alminsalissa 20. elokuuta ensi-iltansa saava vuorovaikutteinen Laila tuo tekoälyn avulla interaktiivisen ulottuvuuden oopperan maailmaan. Teoksesta vastaavat Esa-Pekka Salonen, Paula Vesala, Tuomas Norvio ja Ekho Collective. Teos on osa poikkitieteellistä Opera Beyond -kokonaisuutta.

https://operabeyond.com/

STT

