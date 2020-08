Kansanmaskien avulla kampanjoidaan muutoksen puolesta ympäri maailmaa – Suomessa poliittisia viestejä ei tavata raapustaa maskien pintaan

Keskustan puheenjohtajakisan loppumetreillä on lanseerattu uutena kampanjatuotteena kasvomaskeja. Petri Honkosen nimellä varustettuja kasvomaskeja jaetaan ensi viikolla kokousväelle sekä Oulussa että Laukaan Peurungassa, jossa Keski-Suomen piirin kokousedustajat kokoontuvat.

Suomessa maskeihin liitetyt poliittiset viestit ovat toistaiseksi harvinainen ilmiö. Keskustan kampanjamaski-idean takana seisovan Pauliina Maukosen mukaan Petri Honkosen kampanjamaskeista kasvoi kuitenkin nopeasti hitti, josta kehitettiin Honkosen virallinen kampanjatuote.

– Facebookin viestilaatikko täyttyi viesteistä, jossa ihmiset pyysivät postittamaan maskeja. Tietysti toivon kaikkien muiden tavoin, että tämä maski-ilmiö jäisi lyhytikäiseksi. Esimerkiksi kuntavaaleissa maskeja voitaisiin varmasti hyödyntää, mutta eduskuntavaaleissa vuonna 2023 en kuitenkaan toivoisi maskeille enää olevan käyttöä, Maukonen naurahtaa.

Maailmalla poliittisin viestein varustelluista kasvomaskeista on tullut laajempi ilmiö, ja maskien kautta on vaadittu muutosta aina vallan vaihtumisesta maantieteelliseen laajenemiseen.

Maskeja vallanpitäjien puolesta ja vastaan

Epidemian aikana esille nousseet epäkohdat ovat piirtyneet maskien pintoihin esimerkiksi Ranskassa ja Serbiassa. Ranskassa terveydenhuollon ammattilaisten maskeissa näkyi kesällä iskulauseita ”maskitettu, mutta ei vaiennettu”. Terveydenhoitoalan henkilöstö osoitti Ranskassa mieltään terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen ja korkeampien palkkojen puolesta erityisesti kesäkuussa.

Serbiassa joukkomielenosoitukset kohdistuivat heinäkuussa näennäisesti pandemian aikaisiin varotoimenpiteisiin, mutta kritisoivat esimerkiksi al-Jazeeran mukaan tosiasiassa enemmänkin presidentti Aleksandar Vucicin autoritääriseksi koettua hallintoa.

Mielenosoituksissa moniin maskeihin oli merkitty mielenosoituksen hashtag eli asiatunniste #1in5million. Tunniste viittaa Vucicin lausuntoon, että hän ei taivu mielenosoittajien vaatimuksiin, vaikka ihmisiä kokoontuisi viisi miljoonaa.

Myös Brasiliassa maan johtaja Jair Bolsonaron epidemian aikainen päätöksenteko on heijastunut myös maskien pinnoille. Presidentti Bolsonaro on jakanut mielipiteitä epidemian aikaisen politiikkansa johdosta ja jakolinja on välittynyt myös maskimarkkinoille.

Pieniä hintaeroja

Esimerkiksi nettikaupasta voi Brasiliassa tilata joko presidenttiä kannattavan Bolsonaro-maskin tai vaihtoehtoisesti Bolsonaro ulos -tekstillä varustetun maskin.

Presidentin kasvokuvalla varustettu kolmen kappaleen maskipaketti maksaa nettikaupassa noin 20 Brasilian realia eli noin 3,5 euroa. Samalla sivustolla kolme presidenttiä vastustavaa maskia maksaa vain alle kymmenen Brasilian realia eli vajaat kaksi euroa.

Bolsonaro ulos -maskien taustalla vaikuttaa laajempi sosiaalisen median ilmiö, jossa useat brasilialaiset julkisuuden henkilöt ovat ottaneet itsestään kuvia kyseinen maski kasvoillaan.

Osa presidenteistä on itsekin tarttunut maskeihin saadakseen oman viestinsä läpi. Selkein esimerkki maskivaikuttamisesta on Argentiinan presidentti Alberto Fernandez. Hän esiintyi maskissa, jossa oli kuva Argentiinassa Islas Malvinas eli Malvinassaarten nimellä tunnetuista saarista. Falklandinsaaret kuuluvat virallisesti Britannialle, mutta niiden omistajuudesta on ollut erimielisyyttä jo pidemmän aikaa.

Presidentti Fernandez on maan kansallisen radiokanava LRA Radio Nacionalin mukaan viimeksi kesäkuussa syyttänyt Britanniaa saarten ”anastamisesta” ja luvannut taistella saarten omistuksen Argentiinalle.

