Karnevaali ilman tunnelmaa – demokraattien virtuaalinen puoluekokous käynnistää vaalikauden

Yhdysvalloissa presidentinvaalisyksy polkaistaan toden teolla käyntiin maanantaina, kun demokraattien puoluekokous alkaa. Kokouksessa Joe Biden nimitetään virallisesti puolueen presidenttiehdokkaaksi, joka haastaa Donald Trumpin marraskuun vaaleissa.

Tänä vuonna puoluekokousten merkitys saattaa kuitenkin jäädä tavallista pienemmäksi, sillä ne järjestetään koronaviruspandemian takia täysin poikkeuksellisella tavalla. Demokraatit siirsivät ensin kokoustaan noin kuukaudella eteenpäin ja päätyivät lopulta järjestämään sen kokonaan virtuaalisesti.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi, että puoluekokous menettää tässä formaatissa jonkin verran hengennostatusarvoaan.

– Eihän se samalla lailla ole henkeä nostattavaa kuin tämmöinen tuhansien ihmisten tilaisuus. Erityisesti demokraatit ovat rakastaneet tällaisia mahdollisimman massiivisia konventteja, Aaltola sanoo.

Kun kokous järjestetään vain tv:ssä, puuttuvat siitä spontaanit hetket, jotka ovat olleet olennainen osa kokousten tunnelmaa.

– Ei ole ilmapalloja, huutamista ja hurraamista, jota normaalisti nähdään puoluekokouksessa, sanoi demokraattien entinen puheenjohtaja Terry McAuliffeNew York Timesille.

Puoluekokoukseen osallistuminen on perinteisesti ollut tärkeää puolueen ruohonjuuritason aktiiveille, ja heidän aktivoimisensa syksyn vaalityöhön on ollut myös yksi kokouksen tärkeitä tavoitteita.

– Tietysti kun olemme samassa tilassa ja fyysisesti yhdessä, se on innostavaa. Mutta meidän täytyy löytää muita tapoja innostaa toisiamme ja muistuttaa toisiamme siitä, että olemme samassa veneessä, sanoi tuleva varapresidenttiehdokas Kamala Harris.

Kannatuspomppua tuskin nähdään

Demokraattien kokous järjestetään virallisesti Milwaukeessa Wisconsinissa, mutta käytännössä ohjelmanosat pidetään joka puolella Yhdysvaltoja. Esimerkiksi Biden ei edes matkusta kokouspaikkakunnalle, vaan pitää linjapuheensa kotiosavaltiostaan Delawaresta.

Kokouksen virtuaalisuudesta voi olla puolueille kuitenkin myös tiettyjä etuja.

– Tietenkin siinä vältytään niiltä lieveilmiöiltä, mitä näissä konventeissa on silloin tällöin tullut. On ollut mielenosoituksia ja kaikenlaista riitelyä, eli siinä suhteessa se on ehkä helpommin hallittava tilanne kuin perinteisesti, sanoo Aaltola.

Asetelma olisi pandemiasta huolimattakin tällä kertaa hieman erilainen kuin tavallisesti. Yleensä puoluekokouksista on seurannut asetelmien tasoittumista, mutta nyt sellaista ei välttämättä ole tiedossa.

– Usein se on mennyt niin, että vähemmän tunnettu haastaja on saanut valokeilaa ja hänen kannatuksensa on ponnahtanut noin viisi prosenttiyksikköä puoluekokouksen seurauksena. Mutta tässä on kyseessä äärettömän tunnettuja amerikkalaisia, Trump ja Biden, joten ehkä tällaista efektiä ei tulla näkemään siinä määrin kuin yleensä, Aaltola analysoi.

Puolue yhteen

Puoluekokouksessa erityisen tärkeää on myös tuoda puoluetta yhteen repivän esivaalikauden jälkeen. Esimerkiksi moni demokraattien vasemman siiven kannattaja on pettynyt, kun heidän ehdokkaansa hävisivät esivaalit.

Demokraattien maltillinen puolue-eliitti yrittää puoluekokouksen avulla yhdistää koko puolueen Bidenin taakse.

Aaltola odottaakin Bidenilta kokouksen päätöspäivänä hyvin sovittelevaa linjapuhetta. Sitä ennakoi myös kokouksen teema ”Uniting America” (Amerikan yhdistäminen).

– Siinä tuodaan puolueen eri siipiä saman katon alle, se varmasti on se henki. Luulen että se on Bidenin keskeinen henki muutenkin, eli ensin yhdistetään puolue ja sitten yhdistetään Yhdysvallat, Aaltola näkee.

– Eli liikutaan tähän progressiiviseen visioon, jossa tulevaisuuden Yhdysvallat on parempi, vähemmän rasistinen, tasa-arvoisempi kuin aikaisemmin.

Bidenin pyrkimys hamuta ääniä politiikan keskikentältä ja maltillisilta republikaaneilta kuitenkin tarkoittaa sitä, että hän todennäköisesti välttelee kiistanalaisia aiheita.

– Kun keskitielle mennään, se vaatii sitä, että pyritään saamaan hyvin erilaisia ihmisryhmiä uskomaan samoihin teemoihin. Eli puhutaan mieluummin muutoksesta kuin annetaan mitään kovin spesifiä sisältöä sille muutokselle.

Tilaisuus uusille nimille

Puoluekokoukset ovat perinteisesti olleet myös paikkoja puolueen nouseville tähdille saada valtakunnallista tv-näkyvyyttä puheillaan. Esimerkiksi vuoden 2004 puoluekokouksessa illinoisilainen osavaltiosenaattori Barack Obama, joka oli tuona syksynä vasta pyrkimässä Yhdysvaltain senaattiin, piti yhden kokouksen avainpuheista, joka nosti hänen profiiliaan demokraattipuolueen sisällä.

Tänä vuonna yksi nousevista tähdistä on 30-vuotias kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez, joka pitää minuutin mittaisen puheen kokouksen toisena päivänä. Ocasio-Cortezista on tullut demokraattien vasemman siiven näkyvimpiä hahmoja.

Puhujiin kuuluu nimekkäimpien demokraattien ohella myös tavallisia amerikkalaisia sekä Trumpia vastustavia republikaaneja, kuten entinen Ohion kuvernööri John Kasich.

Republikaanien puoluekokous pidetään seuraavalla viikolla Charlottessa Pohjois-Carolinassa. Myös se järjestetään pääosin virtuaalisesti.

STT

