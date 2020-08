Saarikon ilmoitus puheenjohtajakisaan lähdöstä yllätti Kulmunin – ”Olisin toivonut, että hän olisi halunnut tulla mukaan tukemaan yhteistä kuntavaalityötä”

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ei aio nostaa EU:n elpymispakettia vaaliteemaksi keskustan puheenjohtajavalinnassa.

Kulmuni esitti aiemmin tällä viikolla lähettämässään tiedotteessa, että keskustan puoluekokous syyskuun alussa keskustelee EU:n talouspolitiikasta.

Kulmuni painottaa, että hän haluaa keskustella ennen muuta EU:n tulevasta talouspolitiikasta eikä niinkään viime viikolla Brysselissä sovitusta 750 miljardin euron elpymispaketista.

Kulmuni ei ole esimerkiksi esittämässä, että puoluekokouksessa äänestettäisiin elpymispaketin hyväksymisestä. Hän muistuttaa, että kaikki Euroopan maat ovat jo sitoutuneet Brysselissä sovittuun elpymisrahastoon.

– Oma esitykseni on, että keskustan puoluekokous käsittelee nimenomaan Euroopan unionin tulevaa talouspolitiikkaa, talousintegraatiota, varautumista tuleviin kriiseihin ja sitä tulevaisuutta, mihin Eurooppa taloudellisesti menee, Kulmuni sanoi STT:n haastattelussa.

Kulmuni ei edelleenkään kannata EU:n yhteistä velanottoa eikä yhteisvastuuta taloudesta, mutta sanoo, että koronan kaltaisessa poikkeuksellisessa kriisissä on pitänyt turvautua poikkeuksellisiin ratkaisuihin.

– Se, että koronaan nyt vastataan yhteisellä eurooppalaisella elvytyksellä, on koronakriisin hoitoa, mutta seuraavia ja tulevia eurooppalaisia kriisejä ei pidä ratkaista tällä tavalla, Kulmuni sanoo.

– Mielestäni päälinjan tulee olla jatkossakin se, että yhteisvastuuta taloudesta ei kannateta.

Saarikko kertoi ratkaisustaan etukäteen

Kulmunin mukaan tieto kansanedustaja Annika Saarikon lähdöstä puheenjohtajakisaan oli hänelle yllätys, sillä Saarikko oli viime vuonna sanonut, ettei lähde tänä vuonna haastamaan puheenjohtajaa.

Saarikko kertoi Kulmunille mukaanlähdöstään päivää ennen uutisen julkistamista torstaina.

– Olisin toivonut, että hän olisi halunnut tulla mukaan tukemaan yhteistä kuntavaalityötä. Jostain syystä en saanut Saarikon luottamusta.

Kulmuni ei halua lähteä arvioimaan sitä, millä tavalla hänen ja Saarikon poliittiset linjat ja arvomaailmat eroavat toisistaan.

– Minun linjani on alueellisen tasa-arvon, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, vihreyden ja sivistyksen linja. Jos jollakin on jokin toinen linja, hän varmasti kertoo siitä, Kulmuni sanoo.

– Talouden on oltava terveellä pohjalla, jotta lapset pääsevät lähelle kouluun, ikäihmiset saavat hoivaa ja palvelut pelaavat puhutaan sitten mistä tahansa alueesta Suomessa. Keskustan linja nyt on tehdä uudistuksia, jotka tukevat näitä asioita, ja sitä edustan.

”Sisukkaalla mielellä ja täynnä tarmoa”

STT:n keskustan piirijohtajille tekemässä kyselyssä yhdeksän piirijohtajaa kahdestakymmenestä asettui puheenjohtajavalinnassa Saarikon kannalle ja vain kolme Kulmunin kannalle. Kulmuni ei myönnä, että asetelma huolestuttaisi häntä.

– Keskustan puoluekokous päättää, millä linjalla puolue menee eteenpäin, ei kukaan muu. Tiedän, että minulla on vahvaa kannatusta keskustan kentällä ja keskustan kenttä päättää, mikä on puolueen linja tulevaisuudessa.

Kulmuni kertoo lähtevänsä puheenjohtajakisaan ”sisukkaalla mielellä ja täynnä tarmoa”. Puheenjohtajakamppailun on pelätty muodostuvan puoluetta jakavaksi etenkin, jos mukana on vain kaksi ehdokasta. Kulmuni toivoo, että jakolinjat voidaan välttää.

– Olen rakentanut yhtenäisyyttä omalla toiminnallani. Toivon, että näin toimivat muutkin.

Työllisyyspäätöksiä budjettiriiheen?

Hallituspuolueilla on ollut viime viikkoina eriäviä näkemyksiä työllisyyspäätösten aikataulusta. Kulmuni ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ovat halunneet, että 30 000:ta uutta työpaikkaa tavoittelevien päätösten tulisi olla valmiina syyskuun budjettiriihessä, mutta ainakin SDP:ssä, vasemmistoliitossa ja RKP:ssä on ollut halukkuutta lykätä aikarajaa vuodenvaihteeseen.

Kulmuni ei suoraan vastaa kysymykseen, voiko keskusta jatkaa hallituksessa, jos budjettiriihessä ei ole valmiina päätöksiä 30 000 uudesta päätösperäisestä työpaikasta.

– Uskon hallitukseen ja sen todelliseen tahtoon tehdä uudistuksia. Tämä hallitus on toistaiseksi selvinnyt yhdestä Suomen historian vaikeimmasta tilanteesta, koronasta. Ja minä luotan kyllä, että tämä hallitus selviää edessä olevistakin vaikeuksista, Kulmuni muotoilee.

– En usko uhkailuun, vaan yhteistyöhön ja yhdessä sovitusta kiinnipitämiseen.

