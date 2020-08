Supien pyydystämiseen Kiskossa käytetty kanuloukku sai tavallista kookkaamman vierailijan, kun nuori susi kömpi syömään ansaan jätettyjä herkkuja. Riistakamera tallensi keskiviikon aamuyön tapahtumat ja lähetti kuvaa Kiskosta Vantaalle. Powdertech Oy.n yrittäjä Kari Uusitalo ja poikansa Sami Uusitalo pääsivät irrottautumaan töistään aamupäivällä ja lähtivät kesämökille vapauttamaan eläintä.

Kari Uusitalo otti yhteyttä Luonnonvarakeskukseen (Luke) saadakseen toimintaohjeita. Hän mietti, josko Luke haluaa laittaa suden kaulaan seurantapannan.

Uusitalot lähettivät sudesta valokuvia ja videota, jotta Lukessa pystyttiin ratkaisemaan eläimen kohtalo.

– Lukesta sanottiin, että se on liian nuori pannoitettavaksi ja käskettiin päästämään vapaaksi. Se on arviolta 1–2-vuotias, ja lähtenyt hakemaan omaa reviiriään. Metsästys ei ole ehkä ihan vielä hallussa, kun ilmainen yöpala on kelvannut, Kari Uusitalo hymähtää.

Sami Uusitalo oli pannut loukkuun houkutukseksi kauriinjalan ja muuta lihaa. Stressaavasta tilanteesta huolimatta susi oli pistellyt vankeusaikanaan kaiken ruoan poskeensa.Suden kokoluokasta kertoo se, että loukku on noin 60 senttiä korkea eikä susi mahtunut seisomaan siellä suorassa.

– Ensimmäistä kertaa meidät nähdessään se kalisutteli leukojaan ja esitteli hammaskalustoaan, kun tutkimme, miten sen saa parhaiten päästettyä loukusta. Pian se kuitenkin rauhoittui, Sami Uusitalo sanoo.

Luonnonvarakeskus luotti niin paljon Itä-Kiskon metsästysseuralaisten kokemukseen ja muuhunkin harkintakykyyn, ettei antanut sen paremmin ohjeita suden kanssa käyttäytymiseen kuin tarkistanut, pystyvätkö he päästämään suden turvallisesti matkoihinsa. Uusitalot hoitivat kaiken mallikkaasti.

Salon Seudun Sanomien toimittaja ja kuvaaja olivat paikalla pian sen jälkeen, kun Lukesta oli tullut päätös suden vapauttamisesta. Susi oli siihen mennessä ehtinyt olla loukussa kellon ympäri.

Kari Uusitalo otti haulikon mukaansa ”henkivakuutukseksi” siltä varalta, että susi olisi seonnut vankeudessa ja tullut päälle. Vapautuksen lähestyessä se makoili häkissä tyynen näköisenä ja tarkkaili tapahtumia. Kun häkki nostettiin ylös, susi silmäili tarkasti ympärilleen ennen kuin juoksi metsän suojiin. Ihmiset eivät kiinnostaneet sitä pätkääkään.

– Se pelkäsi varmasti enemmän kuin me, Kari Uusitalo painottaa.

Uusitalot tuumaavat, että suden ulkonäkö ei paljon poikkea isosta koirasta.

– Pää ja tassut ovat paljon isommat kuin koiralla, ja kuono pitkä ja leveä, Sami Uusitalo kuvailee.

Susia on nähty Kiskon Aijalassa ennenkin. Kari Uusitalo kertoo suden tappaneen parin vuoden aikana kanuloukun tienoilla peuran ja viereisen Iso-Kiskon järven jäällä kaksi. Hänen puolestaan sudet saavat vapaasti elää mökin ympäristössä, kunhan eivät tule ihan pihapiiriin pyörimään. Loukku on noin sadan metrin päässä asumuksesta.

Mökkikiinteistö on ollut Uusitalon isän puoleisen suvun omistuksessa 1950-luvulta.

– Vietämme täällä paljon aikaa. Käymme myös metsästämässä Itä-Kiskon metsästysseurassa peuraa ja hirveä.

Maisemissa liikkuu paljon muitakin eläimiä: mäyriä, supeja, kettuja, ilveksiä, jäniksiä ja jopa karhu on nähty.

– Riistakameran ohi kulki helmikuussa suden kokoinen ilves molempiin suuntiin. Neljä vuotta sitten karhu kävi paskalla tässä metsän reunassa: löysimme koripallon kokoisen läjän, jossa oli viljaa ja karvoja.

Uusitalot loukuttavat supeja, koska supi on vieraslaji ja verottaa lintukantaa.

– Supi syö metsäkanalintujen munia, Kari Uusitalo toteaa.

– Niitä on saatu yhteensä kymmenkunta, Sami Uusitalo huomauttaa.

Video loukkuun jääneestä sudesta. Kuvaus: Kari Uusitalo

Video suden vapautuksesta. Kuvaus: Sami Uusitalo