Keravan Karhuntassuntiellä L&T:n kierrätyslaitoksella on tulipalo, pelastuslaitos kertoo. Paikalla palaa kierrätyspolttoainetta.

Palo on saatu hallintaan ja tavaraa ajetaan ulos. Palokuormaa on pelastuslaitoksen mukaan 4000 kuutiota. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta puoli seitsemän aikaan sunnuntaiaamuna.

Sammutustöiden arvioidaan jatkuvan muutamia tunteja.

STT

Kuvat: