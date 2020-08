Kertakäyttömaskin hinta pyörii euron paikkeilla, eli mahdollisen THL-suosituksen noudattaminen voi maksaa 100-200 euroa kuukaudessa – ”Varmasti suomalaiset osaavat käyttää”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uskotaan julkaisevan lähiaikoina maskisuosituksen, jonka oletetaan lisäävän maskien käyttöä. Turvallisuuden lisäksi moni miettii maskien kustannuksia: kuinka paljon kuukaudessa pitäisi varata maskibudjettiin?

Kertakäyttöisten maskien hinnat pyörivät euron paikkeilla. Työssä käyvälle aikuiselle maskisuositus tarkoittaa useampaa kertakäyttömaskia yhdelle päivälle. Jos työmatka taittuu julkisissa, tulee suuntaansa varata yksi maski.

Yhtäjaksoisesti kertakäyttömaskia voi pitää useammankin tunnin, kunhan sitä ei ota välillä pois. Maski on hyvä vaihtaa ainakin ruokailun yhteydessä tai jos maskin alle kertyy hengityksen takia kosteutta, joka alkaa häiritä.

Mikäli työpaikka on julkisella paikalla ja suoja siksi tarpeellinen, maskeja voi kulua päivässä kuusikin kappaletta, kun mukaan lasketaan työmatkat. Jos vielä viikonloppuisin käyttää julkista liikennettä tai käy kaupassa, niin yksinkertaisella esimerkkilaskulla euron maskeja voi kuukaudessa kulua pitkälti yli sata.

Kertakäyttömaskien vaihtoehtona ovat pestävät kangasmaskit, joiden hinnat vaihtelevat materiaalien mukaan.

Oikeaoppisesti käytettynä yhtä maskia voi käyttää usean tunnin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen muistuttaa, että maski tulee asettaa paikalleen vain puhtailla käsillä ja se on vaihdettava joka kerta, kun sen ottaa hetkeksikin pois.

Metallinen kappale nenän päällä varmistaa paremman istuvuuden.

– Kasvomaskia ei saa välillä laittaa leuan alle ja siitä siirtää takaisin kasvoille. Jos maskin haluaa hetkeksi pois, se heitetään roskiin ja vaihdetaan uuteen, kertoo apulaisylilääkäri.

Pestäviä kangasmaskeja tulee myös varata työpäiväksi useampia, sillä ohjeistuksen mukaan maski on pestävä jokaisen käyttökerran jälkeen 90 asteisessa vedessä tai keitettävä viisi minuuttia pesuaineen kanssa.

Jos olosuhteet työpaikalla eivät vaadi maskin käyttöä, työmatkalla käytetyn kangasmaskin voi laittaa päivän ajaksi muovipussiin odottamaan pesua ja varata kotimatkalle toisen puhtaan maskin.

Kertakäyttöinen kirurginen maski suojaa sekä käyttäjäänsä että hänen ympärillään olevia. Kangasmaski ehkäisee käyttäjäänsä levittämästä mahdollista virusta muihin.

– Olen itse pitänyt kirurgista suu-nenäsuojainta kuusikin tuntia yhtäjaksoisesti ilman, että se on kostunut. Maskia voi siis pitää pidempäänkin, jos sitä ei ole syytä ottaa pois, kertoo Ruotsalainen.

Kysyntä kasvoi keskustelun kiihtyessä

Kertakäyttöisten ja pestävien suojamaskien jälleenmyyjät ovat huomanneet kasvavan kysynnän jo viime viikolla. Kesko, S-ryhmä ja Yliopiston Apteekki tarjoavat kertakäyttöisiä maskeja useamman kappaleen pakkauksissa, joissa yhden maskin hinta pyörii yhden euron paikkeilla.

Jälleenmyyjät kertovat STT:lle, että maskeja on tällä hetkellä riittävästi ja kasvavaan kysyntään varaudutaan. Alkuviikosta maskit olivat hetkellisesti loppu muun muassa joistakin Prismoista ja Citymarketeista.

– Viime viikon aikana menekki kolminkertaistui ja eilen (maanantaina) jopa kymmenkertaistui, eli joistakin kaupoista maskit ovat päässeet loppumaan, kertoi Keskon tavarakaupan johtaja Harri Hovi tiistaina.

Sekä S-ryhmällä että Keskolla on kuitenkin runsaasti maskeja varastoissa, joista niitä yritetään saada hyllyille mahdollisimman nopeasti.

Pienin kertakäyttömaskien pakkauskoko on 10 kappaletta ja suurin tällä hetkellä 50 kappaletta.

Husin Ruotsalainen on tyytyväinen THL:n mahdolliseen suositukseen, sillä maski on yksi kolmesta toimenpiteestä, jotka jäävät kansalaisen vastuulle.

Suomessa on jo aikaisemmin korostettu kahden muun, eli hyvän käsihygienian ja turvavälin pitämisen tärkeyttä, mutta maskisuositusta ei ole tehty.

– Kasvomaski on erityisen tärkeä silloin, kun turvavälejä ei pystytä pitämään, kuten julkisessa liikenteessä ja muissa julkisissa tiloissa. Varmasti suomalaiset osaavat käyttää maskia, kun ohjeistus annetaan, sanoo Ruotsalainen.

Ministeri Kiuru HS:lle: Kasvomaskien käyttö otettava koronantorjunnan keinovalikoimaan

Kasvomaskien käyttö on otettava koronantorjunnan keinovalikoimaan, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) Helsingin Sanomien haastattelussa.

Kiuru on määrännyt THL:n valmistelemaan uuden kasvomaskisuosituksen.

– Suhtaudun maskeihin käytännönläheisesti. Maskin käyttö on otettava keinovalikoimaan, ja suosituksen pitää elää ajassa. Lähdemme liikkeelle suosituksesta, joka sopii kulloiseenkin tautitilanteeseen, ja meillä täytyy olla valmius tiukentaa sitä tilanteen muuttuessa, Kiuru sanoo lehdelle.

Kiurun mukaan on tärkeä kysymys, miten maskit saadaan käyttöön kaikille ja myös niille, joilla rahat ovat tiukoilla. Hallituksella ei Kiurun mukaan ole kysymykseen vielä valmista vastausta.

Kiurun mukaan Suomi on edelleen koronavirusepidemian suvantovaiheessa, mutta hallitus valmistautuu tilanteen mahdollisesti nopeaankin heikkenemiseen. Hänen mukaansa tulossa on useita toimia toisen korona-aallon varalle.

Kiuru haluaa myös nostaa Suomen testauskapasiteetin nykyisestä noin 13 000 testistä 20 000 testiin päivässä.

STT

