Kesäinen sää jatkuu maan eteläosissa, mutta helteet väistyvät – hellelukemat mahdollisia loppuviikosta ennen viikonlopun sadekuuroja

Lämmin ja aurinkoinen sää jatkuu ensi viikolla, mutta helteet väistyvät ainakin hetkellisesti, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen kertoo STT:lle.

– Maanantaina todennäköisesti on välipäivä helteille, mutta edelleen etelässä on kesäisen lämmintä. Lämpötila nousee 20-24 asteen välille etelässä, ja aurinko paistaa liki selkeältä taivaalta huomennakin, Tuovinen kertoo.

Maan keski- ja pohjoisosissa lämpötila pysyy alhaisempana. Tuovisen mukaan maan keskiosissa lämpötila liikkuu huomenna 15-20 asteen välillä. Maan länsi- ja itäosissa voi olla vaihtelevasti myös pilvisyyttä. Itäosissa lämpötila voi paikoitellen jäädä noin 15 asteeseen.

Pohjoisemmissa osissa lämpötilat pysyvät matalina. Tuovisen mukaan 15 asteen rikkoutuminen on tiukassa Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Maan pohjoisosiin on luvassa myös sadekuuroja ja tuulisuutta.

– Kainuussa ja Itä-Lapissa jäädään 12-13 asteeseen. Heikkoja kuurosateita esiintyy ajoittain.

Tiistaina kesäinen sää jatkuu ainakin maan eteläosissa, mutta helleraja tuskin on rikkoutumassa. Tuovisen mukaan maan eteläosissa lämpötila liikkuu tiistaina 22-24 asteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosissa on viileämpää, ja lämpötila liikkuu 15-20 asteen välillä.

Helleraja voi rikkoutua loppuviikolla, viikonlopuksi luvassa sateita

Hellerajat voivat mennä loppuviikosta rikki monin pakoin maata. Lämpötilat kohoavat loppuviikkoa kohden myös maan pohjoisosissa.

– Keskiviikkona hellerajat voivat olla lähellä rikkoutumista Varsinais-Suomessa. Silloin lämpenee myös pohjoisessakin.

Myös torstaina on luvassa ja aurinkoista ja lämmintä säätä. Tuovisen mukaan hellerajat voivat rikkoutua monin paikoin maan etelä- ja länsiosissa.

– Torstai on poutainen likimain koko maassa. Pohjoisosissa on yhtenäisiä sadekuuroja.

Perjantaina lämpötilat liikkuvat laajassa osaa maata 20-25 asteen välillä ja lännessä helleraja voi jälleen paikoitellen rikkoutua. Lämmin ja aurinkoinen sää väistyy kuitenkin viikonlopuksi, sillä Brittein saarilta Suomeen lähestyvä matalapaine tuo mukanaan useita sadekuuroja.

– Lauantain ja sunnuntain aikana Suomen yli menee useita sadealueita. Ensimmäinen menee Pohjois-Lapin yli ja toinen tulee eteläistä reittiä maan etelä- ja keskiosan yli. Silloin voi tulla reippaitakin sateita, Tuovinen kertoo.

Epävakaasta säästä huolimatta lämpötilat voivat kohota yli 20 asteen. Sadekuurojen osuessa kohdalle lämpötilat voivat pudota hetkellisesti noin 15 asteeseen.

– Viikonloppu on myös vähän tuulisempi. Vaikka mittari näyttää kahtakymppiä, luvassa on epävakainen ja tuulinen viikonloppu koko maassa, Tuovinen sanoo.

STT

Kuvat: