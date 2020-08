Keskustan Kurvinen ei pyri puoluejohtajaksi, vaan haluaa pysyä puoluetta vakauttavana voimana kisan aikana ja sen jälkeen

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei asetu ehdolle puolueensa puheenjohtajakisaan, vaan haluaa jatkaa nykyisessä tehtävässään. Hänen mukaansa kilpailu on jo nyt herättänyt puolueväessä suuria tunteita, koska mukana on istuva puheenjohtaja ja hänellä vahvoja vastaehdokkaita.

– Tunteet tuppaavat ainakin keskustassa lämpenemään kisan aikana, ja siksi on ihan hyvä, että on myös niitä henkilöitä, jotka voivat hoitaa tätä päivittäistä arkea ja olla kilpailun ulkopuolella, Kurvinen perusteli päätöstään keskustan kokouksen alkaessa Nokialla.

Keskustan puoluehallituksen työvaliokunta, eduskuntaryhmän työvaliokunta sekä ministeriryhmä pitävät tiistaina yhteisen kesäkokouksensa Nokialla.

Kurvinen kertoi harkinneensa kisaan lähtemistä koko kesälomansa ajan. Hän sanoo päätyneensä lopulta maanantaina siihen, että haluaa jatkaa eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja pysyä siten puoluetta vakauttavana voimana keskellä kiihkeää puheenjohtajamittelöä ja myös sen jälkeen.

– Aina on riski, että joku pettyy liikaa ja jää joitakin railoja. Kun kisassa on istuva puheenjohtaja, istuva varapuheenjohtaja ja suosittu ministeri, on aina mahdollisuus, että porukka jakautuu väärällä tavalla.

Ei asetu yhdenkään ehdokkaan taakse

34-vuotias Kurvinen on ollut vuoden eduskuntaryhmänsä puheenjohtaja ja kertoo viihtyneensä tehtävässä erinomaisen hyvin. Tähän mennessä istuvalle puheenjohtajalle Katri Kulmunille on ilmoittautunut kolme haastajaa: torstaina tiede- ja kulttuuriministeriksi nouseva Annika Saarikko, keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen ja yrittäjä Ilkka Tiainen.

Honkonen ilmoittautui kisaan maanantaina, mutta se ei Kurvisen mukaan vaikuttanut hänen päätökseensä. Hän ei myöskään aio asettua yhdenkään ehdokkaan taakse.

Keskusta valitsee puoluejohtonsa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa pidettävässä puoluekokouksessa. Puolueen kentällä on toivottu, että ehdokkaita tulisi useita, jotta puheenjohtajavaalista ei tulisi vain Kulmunin ja ensimmäisenä kisaan ilmoittautuneen Saarikon kaksinkamppailua.

STT

