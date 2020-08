Keskustan varapuheenjohtaja Honkosen odotetaan lähtevän mukaan puheenjohtajakisaan – torstaina Saarikko haastoi Kulmunin

Keskustan puheenjohtajakisaan odotetaan tänään ilmaantuvaksi kolmatta osallistujaa, kun puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen järjestää tiedotustilaisuuden puoluetoimistossa. Tilaisuuden aiheena on kutsun mukaan ”Suomen keskustaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset”.

Yle uutisoi eilen lähdetietojensa pohjalta, että Honkonen on lähdössä mukaan kisaan. Honkosta on myös ennakkoarvioissa pidetty yhtenä mahdollisena puheenjohtajakisan kandidaattina. Hän ei viime viikolla suostunut kommentoimaan osallistumishalukkuuttaan STT:lle millään lailla.

Saarijärvellä asuva Honkonen, 33, on toisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri.

Keskustan puheenjohtajakisa käynnistyi viime torstaina, kun kansanedustaja Annika Saarikko ilmoitti haastavansa istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin.

Piirijohtajat suosivat Saarikkoa

STT:n torstaina tekemän kyselyn mukaan keskustan 20 piirijohtajasta yhdeksän kannattaa selkeästi tai varovaisesti Saarikkoa puolueen puheenjohtajaksi.

Ennakkospekulaatioissa myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen on arvioitu mahdollisesti lähtevän mukaan puheenjohtajakisaan. Kurvinen ei viime viikolla suostunut kommentoimaan aikeitaan STT:lle.

Keskustan puheenjohtajan valitsee puoluekokous, joka on koolla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa.

STT

