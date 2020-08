Kiikalan lentokeskuksesta reilussa tunnissa Maarianhaminaan – Kiikalassa esiteltiin ilmailuharrastusta

4-vuotias Eino Fröberg kuljeskelee tottuneesti Kiikalan lentokeskuksen lentokonehallissa. Isän kautta paikka on tullut hänelle tutuksi, sillä salolainen Roni Fröberg harrastaa lentämistä nyt neljättä vuotta.

Fröberg oli jo lapsena kiinnostunut lentämisestä, ja hän lensi kotona tietokoneella lentosimulaattorilla. Aikuisena hän päätti tehdä haaveestaan totta.

– Ilmoittauduin ensin Suomen Urheiluilmailuopiston järjestämään verkkoteoriakoulutukseen ja sen jälkeen otin yhteyttä Salon Seudun Ilmailukerhoon, että olisin lentotunteja vailla. Nyt lennän kolmatta kesää omalla lentolupakirjalla, Fröberg kertoo.

Fröberg käy lentämässä Salon Seudun Ilmailukerhon ultrakevyillä lentokoneilla. Hän on lentänyt niillä muun muassa Turkuun, Lahteen, Tampereelle, Jämille ja Maarianhaminaan asti.

– Isän kanssa kävimme Maarianhaminassa syömässä ja tulimme takaisin. Matka yhteen suuntaan kesti tunti ja kymmenen minuuttia. Ensi kesänä jos menisi ihan Lappiin asti, Fröberg suunnittelee.

Eino Fröberg ei vielä ole päässyt isänsä kyytiin, koska lentokoneen ohjaamossa on maltettava pitää sormensa irti nappuloista. Hän kuitenkin jo haluaisi.

– Katsotaan, jos tässä loppukesästä pääsisi. Isosisko on ollut kyydissä. Ekan kerran kyllä hampaat irvessä ja rystyset valkoisina, Roni Fröberg naurahtaa.

Kiikalan lentokeskuksessa esiteltiin lauantaina yleisölle ilmailuharrastusta Salon Seudun Ilmailukerhon järjestämässä Purjelentopäivä-tapahtumassa. Esittelylentoja ei voitu tehdä alhaalla roikkuvien pilvien takia, mutta kiinnostavaa riitti maan kamarallakin. Ilmailukerhot pitävät vastaavia tapahtumia ympäri Suomea.

– Kiinnostus lentoharrastukseen on pysynyt viime vuodet aika samana. Purjelentopäivä on mainospläjäys, jolla pyritään saamaan lisää ihmisiä harrastuksen pariin, kuvailee Salon Seudun Ilmailukerhon koulutuspäällikkö Matti Koskinen.

Salon Seudun Ilmailukerhossa on vajaat 100 jäsentä. Nuorimmat lentäjät ovat 25-vuotiaita, vanhimmat eläkeiässä. Joukko on hyvin miesvaltainen.

– Lisääntyvässä määrin kuitenkin myös naisia hankkii lentolupakirjan, Koskinen kertoo.

Perusvaatimuksena lentolupakirjan saamiselle on 17 vuoden ikä, mutta kurssin voi aloittaa jo 16-vuotiaana. Lisäksi edellytyksenä on normaali terveydentila. Toisin kuin monet luulevat, silmälasit eivät ole este. Purjelentäjän lupakirjan voi saada jo 16-vuotiaana ja purjelentokoulutuksen aloittaa 15-vuotiaana.

Salon Seudun Ilmailukerho järjestää lentokoulutusta, jota antaa 30 vuotta lennonopettajana toiminut, tarkastuslentäjä Matti Koskinen. Viime aikoina koulutuksen järjestämistä on rajoittanut korona sekä Kiikalan lentokeskuksen remontti, jonka vuoksi kenttä oli suljettuna kesäkuun.

– Tarkoitus on, että koulutusta pystyttäisiin tarjoamaan taas ensi kesänä, sanoo kerhon puheenjohtaja Pekka Suominen.

– Mahdollisesti jo tänä syksynä, Koskinen lisää.

Lentoharrastuksen alkuun pääsee Koskisen ja Suomisen mukaan parhaiten tulemalla esittelykurssille. Kurssilla pääsee kokeilemaan, miltä kevytlentokoneella lentäminen tuntuu. Kurssiin kuuluu lyhyt teoriaosuus ja yksi lento opettajan kanssa.

Vaihtoehtona on myös tutustumiskurssi, johon kuuluu useampia lentokertoja. Lentokerrat voidaan lukea hyväksi, jos päättää jatkaa lupakirjaan tähtäävään koulutukseen. Siihen kuuluvat verkossa toteutettavat teoriaopinnot, joihin voi hakeutua koska tahansa, sekä lentotunnit, jotka suoritetaan yleensä kesän aikana.

– Ensimmäisenä ei kannata lähteä ostamaan lentokonetta, vaan kokeilla ensin, miltä lentäminen tuntuu ja sopiiko se minulle, Suominen tähdentää.

Salon Seudun Ilmailukerhon jäsenistä vain muutamilla on oma lentokone. Suurin osa käyttää kerhon kalustoa, jota voi vuokrata.

Kerholla on kaksi ultrakevyttä lentokonetta, yksi moottoripurjelentokone ja neljä purjelentokonetta. Tänä vuonna purjelento on jäänyt vähälle, koska vintturi on rikki. Ensi vuoteen mennessä purjelentoedellytykset pyritään saamaan kuntoon.

– Ei tämä niin hirveän kallistakaan ole moniin muihin harrastuksiin verrattuna. Ultrakevyellä koneella lentäminen maksaa noin 90 euroa tunti, ja purjekoneella lentäminen tulee vielä halvemmaksi, Suominen toteaa.

– Keskimääräinen lentäjä lentää noin kymmenen tuntia vuodessa. Tunnissa kerkiää jo pitkälle. Tyypillinen lento, jolle Kiikalasta lähdetään, on puolen tunnin lento illalla. Siinä ehtii tehdä jo useita laskeutumisharjoituksiakin. Laskeutuminen on nimittäin lentämisessä kaikkein vaikein asia, hän jatkaa.

Kiikalasta tehdään lentoja ympäri Suomen.

– Tavallisin keikka taitaa kuitenkin olla se, että käydään lentämässä Salon yllä. Varsinkin jos lentäjällä on kyydissä joku ensikertalainen, Koskinen hymyilee.