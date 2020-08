Korisliigan alkuun on alle kaksi kuukautta, eikä kukaan osaa vieläkään sanoa mistään mitään

Muutaman viikon jo harjoitellut Vilpas treenasi maanantaina Salohallissa ensimmäistä kertaa koko kotimaisen osaston voimin. Yleensä se on merkki siitä, että kesä alkaa olla ohi ja Korisliigan alku on lähempänä kuin koskaan.

Yleensä tässä vaiheessa parketilla on intoa ja ilmassa huutomerkkejä, nyt parketilla on varovaisuutta ja ilmassa kysymysmerkkejä. Kukaan ei tiedä, pystytäänkö kausi aloittamaan 14. lokakuuta. Kasvava joukko on sitä mieltä, että tuskinpa pystytään.

– Kun katsoo mihin (koronavirus)tilanne on menossa ja käyttää vähän maalaisjärkeä, niin ehkä se on liian iso haaste aloittaa kausi lokakuun puolivälissä, Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen myönsi treenien tauottua.

Nyt eletään siis eräänlaista välivaihetta. Korisliigan johtoryhmän puheenjohtaja ja Vilppaan toiminnanjohtaja Marko Vihiniemi sanoo, ettei liigalla ole valmiina mitään suunnitelmaa B. Yhteydenpito seurojen välillä on aktiivista, johtoryhmän kokous on tällä viikolla ja seurakokous ensi viikolla.

– Lähinnä tämä on mitä jos -keskustelua. Emme voi tietää, mitä rajoitteita tulee. Matto voidaan vetää jalkojen alta esimerkiksi 5. lokakuuta, Vihiniemi muistuttaa tilanteen vaikeudesta.

Toiviainen on keskustellut tilanteessa Belgiassa valmentavan kollegansa kanssa

– Siellä on selvä sapluuna. Vaihtoehtoina on aloittaa kausi joko marraskuussa tai tammikuussa. Päätös tehdään syyskuun alussa, Toiviainen kertoo.

Jotain vastaavaa saattaa olla odotettavissa myös Suomeen.

Kun tilanne on epävarma ja 99,9-prosenttisesti muiden armoilla, päävalmentajan on tehtävä ajankohtaan nähden poikkeuksellisesti vain lyhyen tähtäimen suunnitelmia.

Esimerkiksi seuraavat 2–3 viikkoa Vilpas treenaa lähinnä vain fysiikkaa ja henkilökohtaisia taitoja. Taktisia asioita ei ole vielä järkeä käydä läpi, eikä niistä kannata edes puhua – kannattaako edes ajatella?

Vilppaan amerikkalaispelaajien piti alkuperäisen suunnitelman mukaan saapua Saloon seuraavien viikkojen aikana. Nyt senkin asian kanssa on otettu aikalisä ja suunnitelmia siirretty.

Sen sijaan PeU-Basketin amerikkalaispelaajan Saiquan Jamisonin pitäisi saapua Suomeen jo torstaina. Hän liittynee Vilppaan harjoitusrinkiin syyskuun alussa kahden viikon karanteenijakson jälkeen (ellei sekin suunnitelma siirry). Jamison toimii samalla eräänlaisena testinä sille, miten suositusten noudattaminen sujuu ja mihin ongelmiin pitää varautua.

– Ja kun me saamme jenkit tänne, niin seuraava haaste onkin se, miten me pystymme pitämään (Jeremiah) Woodin karanteenissa, Toiviainen nauraa viitaten Vilppaan sentterin sosiaalisuuteen ja kyltymättömään treenihimoon.

Esimerkiksi Karhubasketin kolme amerikkalaispelaajaa saapuivat Suomeen jo viime viikolla. He käyvät kahden viikon karanteenin aikana kolme kertaa koronatesteissä. Karanteeni päättyy ensi viikon torstaina, jolloin he voivat kaiken ollessa kunnossa liittyä joukkueen harjoitusvahvuuteen.

– Mutta mitä jos jenkit tulee tänne, kausi alkaakin vasta joulukuussa ja joudumme lähettämään heidät uudestaan kotiin, Toiviainen jatkaa halutessaan loputtomaksi venyvää jossittelua.

Yhteen asiaan voi sentään luottaa poikkeusoloissakin: Vilpas ei ole koskaan terve.

Maanantain harjoitukset saivat ikävän käänteen, kun Vilppaan liigarinkiin viime keväänä liittynyt oma kasvatti Taneli Lindström väänsi vaarattoman näköisessä tilanteessa polvensa. Hän poistui Salohallista keppien kanssa kinkaten.

Kahtena edellisenä torstaina Salohallissa on vedetty kovatasoisia viisi vastaan viisi -harjoituksia, joihin on osallistunut Vilppaan nuorten liigapelaajien ja A-juniorien lisäksi muun muassa Susijengin Matti Nuutinen, ex-Vilppaat Miikka Luosmaa ja Ville Hänninen sekä Ura Basketin nuoret Joonat Airenne ja Tuomala.

Tämän viikon torstaina ei palloa tarvita, sillä ohjelmassa on fysiikkavalmentaja Ville Salmen vetämä klassisen raaka mäkitreeni Kiikalan Kultalähteellä.

Mikäli helteet jatkuvat, Kultalähdettä voi hyvällä syyllä kutsua torstai-iltana uhrilähteeksi.

Korisliigaan jää Dolencin kokoinen aukko

Ensi kaudella (koska se sitten alkaakin) Korisliigassa on entistä vähemmän aloitusviisikko-tasoisia isoja kotimaisia pelaajia. Yksi harvoista sellaisista, 205-senttinen Daniel Dolenc, kun siirtyy ensi kaudeksi Itävallan liigaan.

Viime kaudella BC Nokiassa pitkään odotetun läpimurtonsa liigaeliittiin tehneen 27-vuotias Dolencin uusi seura on Swans Gmunden, jota valmentaa suomalaiskaksikko Anton Mirolybov ja Aleksi Koskisen.

– ”Ponttiksen” (Mirolybov) kanssa juteltiin kesän alussa, että Itävallassa olisi mulle hyvä paikka tarjolla, ja kun päätöksen aika tuli, Gmunden vaikutti parhaalta vaihtoehdolta, Dolenc kertoi liiton tiedotteessa.

– Unelmien täyttymyshän tämä on. Nuoresta asti olen haaveillut pääseväni ulkomaille pelaamaan korista ammatikseni.

10 vuotta sitten liigadebyyttinsä tehnyt Dolenc pelasi viime kauden 10,9 pisteen ja 5,4 levypallon keskiarvoilla.