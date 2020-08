Korona syvensi lamaa Japanissa: talous sukelsi keväällä eniten 40 vuoteen

Koronaepidemia syvensi jo aiemmin käynnistynyttä taantumaa Japanissa, jossa bruttokansantuote sukelsi 7,8 prosenttia huhti-kesäkuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tavaroiden ja palveluiden vienti niiasi yli 18 prosenttia.

Lasku on syvin sitten vuoden 1980, jolloin vertailukelpoinen tilastointi alkoi. Joidenkin analyytikkojen mukaan romahdus oli pahin koko vuodesta 1955 alkaneen tilastointihistorian aikana.

Japanin talous supistui kolmatta vuosineljännestä putkeen. Maan talous oli huonossa jamassa jo ennen koronapandemian alkua. Hidastuneesta talouskasvusta pitkään kärsineessä maassa on ollut verrattain vähän koronatapauksia: noin 55 000 diagnosoitua tapausta ja 1 100 kuolemaa. 126 miljoonan asukkaan maa on maailman 11. väkirikkain valtio.

Japanin rajoitustoimet koronaviruksen leviämistä vastaan olivat lievempiä kuin monissa muissa suurissa talousmaissa, ja edelliseen vuosineljännekseen verrattuna bkt:n lasku oli vähäisempää kuin Yhdysvalloissa ja Saksassa, joissa vastaava lasku oli kymmenen prosentin luokkaa. Kotimaista kysyntää kuitenkin painoi heikko kulutus, arvioi SuMi TrustinNaoya Oshikubo.

– Henkilökohtainen kulutus oli erityisen heikkoa huhti-toukokuussa, jolloin kansallinen hätätila oli voimassa, hän arvioi.

Kulutuksen tukemiseksi hallitus on sopinut 100 000 jenin (790 euron) elvytysmaksusta jokaiselle japanilaiselle.

