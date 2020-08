Salon kirpputorien ovet ovat tänä kesänä käyneet tiuhaan tahtiin. Sekä asiakkaita että myyjiä on ollut liikenteessä tavanomaista enemmän.

– Avasimme kirpputorin uudelleen kesäkuun alussa, ja meillä on siitä asti ollut jonoa. Tällä hetkellä myyntipöytää joutuu jonottamaan kolmesta neljään viikkoa, kertoo Radiokirppiksen Kirsi Aaltonen.

Vastaava tilanne on Secondhandmarketissa, jossa vapautuvaa myyntipöytää saa odottaa pari kolme viikkoa.

Aarresaaresta sen sijaan löytyy muutamia tyhjiä myyntipöytiä, mutta tiettyjä pöytiä joutuu sielläkin jonottamaan.

Aaltonen arvelee, että koronakevään siivousvimma saattaa olla yksi syy kesän myyjäsumaan.

– Asiakkaat ovat kertoneet siivonneensa kotejaan kevään aikana ja tuoneensa ylimääräiset tavarat kirppikselle myyntiin, Aaltonen toteaa.

– Tänä päivänä monet haluavat vähentää kodin tavaramäärää. Se saattaa osaltaan selittää kirpputorien suosiota, hän jatkaa.

Pirkanmaalaiset Marjaana Lintunen ja Satu Gerlander olivat tekemässä kirppislöytöjä Aarresaaressa. Lomareissulla olleet naiset olivat viettäneet edellisenä yön Kemiönsaaressa.

– Laitoimme navigaattorin päälle, ja se opasti meidät onnistuneesti perille. On hauska käydä tutustumassa eri paikkakuntien kirpputoreihin, Gerlander sanoo.

Gerlanderin mukaan parasta kirpputorien kiertämisessä on löytöjen tekeminen.

Samoilla linjoilla olivat Radiokirppiksellä vierailleet Mika Lindqvist ja Paula Ståhlstedt.

– Tämä on eräänlaista aarteen metsästystä. Koskaan ei voi tietää mitä tulee vastaan. Itse etsin kirpputoreilta Dr Pepper ja Tappajahai -tuotteita, Lindqvist paljastaa.

Aarrejahti oli tuottanut tulosta, sillä vain hetkeä aiemmin Lindqvistin matkaan olivat tarttuneet Tappajahai-pelikortit Secondhandmarketista.

Lohjalaiset Lindqvist ja Ståhlstedt olivat lähteneet viettämään lomapäiväänsä Saloon. Heidän missionaan oli löytää kirpputoreilta tarjoiluastioita poikansa rippijuhliin.

– Kirpputoreilla kiertely on mukavaa ajanvietettä. Usein vain katselemme tavaroita ja kerromme niihin liittyviä muistoja ääneen. Käymme kirpputorilla lähes joka viikonloppu, mutta tämä on ensimmäinen kirppisreissumme koronakevään jälkeen, Ståhlstedt kertoo.

Aarresaaren Tarja Suomisen mukaan kirpputorilla on kesän aikana vieraillut paljon ulkopaikkakuntalaisia.

– Kulunut kesä on ollut todella kiireinen, ja väkeä on riittänyt. Meillä on käynyt paljon kotimaanmatkailijoita, Suominen toteaa.

Paraislainen Mika Vähä oli ajanut varta vasten Saloon ostamaan puutuoleja Secondhandmarketista.

– Bongasin nämä 50-luvun klassikkotuolit netistä. Ostan mielelläni huonekaluja kirpputorilta, sillä ne henkivät ajan patinaa ja sopivat sisustustyyliini. Näistä ostoksista maailma ja lompakko kiittävät, Vähä iloitsee.

Vaikka kirpputoreilla ei ole varsinaista sesonkia, Secondhandmarketin myynti nousi heinäkuussa ennätyslukemiin.

Myynti kasvoi huomattavasti jo viime kesänä, kun yritys muutti viereisestä liiketilasta nykyiseen sijaintiin.

Secondhandmarketin Jari Kusnetsoffin mukaan vuodenajan lisäksi säätila vaikuttaa merkittävästi kirpputorin asiakasmääriin.

– Hellepäivinä ihmiset lähtevät mieluummin rannalle kuin kiertämään kirpputoreja, Kusnetsoff sanoo.

Kusnetsoff on huomannut, että tietyt tavarat menevät kirpputorilla erityisen hyvin kaupaksi.

– Järkevästi hinnoitellut astiat ja muut kodin keittiövälineet vaihtavat omistajaa vauhdilla. Kesäaikaan ulkomaalaiset marjanpoimijat hamstraavat kodin elektroniikkaa, Kusnetsoff tietää.

Kirsi Aaltonen kertoo, että Radiokirppiksellä kauppansa parhaiten tekevät lastenvaatteet.

– Naisten ja miesten vaatteista on niin paljon tarjontaa, että ne jäävät usein ostamatta, Aaltonen toteaa.

Aaltosen mukaan asiakkaat vuokraavat myyntipöydän tavallisesti kahdeksi tai kolmeksi viikoksi. Samoilla linjoilla on Kusnetsoff.

– Viikko on aika lyhyt aika. Sen aikana ei välttämättä ehdi hinnoittelemaan tuotteita oikein, Kusnetsoff pohtii.

Vintageen erikoistunut liike vetää väkeä pääkaupunkiseudulta asti

Kaksi vuotta Pahkavuoressa toiminut Salon osto ja myynti -liike on erikoistunut vanhojen vintage-esineiden myyntiin.

– Valikoimastamme löytyy kaikkea vanhasta taidelasista työkaluihin, kertoo Salon osto ja myynnin Juha Hermansson.

Hermansson ostaa esineet liikkeeseen suoraan asiakkailta.

– Ihmiset tulevat tarjoamaan tavaroitaan paikanpäälle. Välillä lähden jonnekin kauemmas katsomaan esineitä, ja tarvittaessa voin antaa hinta-arvioita verkon välityksellä, Hermansson sanoo.

Kesäaikaan liikkeessä vierailee paljon ulkopaikkakuntalaisia mökkeilijöitä. Hermanssonin mukaan erityisesti pääkaupunkiseudulta tulevat asiakkaat arvostavat liikkeen hintatasoa.

– Hinnoittelen tuotteet niin, etteivät ne jää hyllyyn seisomaan. Parhaiten kaupaksi menevät tietyt työkalut ja huonekalut sekä hyvä taidelasi, Hermansson paljastaa.

Toimittajan näkökulma:

Pikamuodin jatke

”Jos tälle ei löydy käyttöä, niin saan tän varmasti myytyä kirpparilla eteenpäin.”

Näin ajattelin taannoin sovittaessani beigeä t-paitaa. Paita oli aavistuksen lyhyt, mutta jostain syystä päädyin silti ostamaan sen. Ei kulunut kuukauttakaan, kun olin kiikuttanut heräteostokseni kirppikselle.

Vaikka kirpputorit tarjoavat vaatteille uuden elämän, ne eivät automaattisesti vähennä pikamuodin kulutusta. Pahimmillaan ne saattavat jopa lisätä sitä.

Kuluttaja saattaa jo vaatekaupan kassalla tiedostaa ostosten päätyvän ennemmin tai myöhemmin kirpputorille.

Koska tarpeettomat vaatteet voi kirppiksen kautta helposti siirtää muiden vaivoiksi, ostopäätösten tekeminen helpottuu huomattavasti.

Maailmalla onkin ennustettu, että second hand tulee tulevien vuosien aikana korvaamaan pikamuodin.

Edellä mainittu ilmiö ei kuitenkaan edistä kestävää kulutusta, sillä jostain ne kirppispöytienkin vaatteet on alunperin ostettu.