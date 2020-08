Koronapandemia rusikoi rajusti vaate- ja kenkäkauppaa – yli puolet liikevaihdosta katosi maalis-toukokuussa

Koronapandemia kohteli kovalla kädellä vaate- ja kenkäkauppaa viime keväänä, sillä alan liikkeiden liikevaihdosta katosi maalis-toukokuussa yli puolet, kertoo Kaupan liitto.

Samaan aikaan optikkojen liikevaihdosta hävisi lähes puolet, kultasepänliikkeiltä vajaa kolmasosa ja kirjakaupoilta neljäsosa.

Koronapandemia jakoi vähittäiskaupan alat jyrkästi voittajiin ja häviäjiin, sillä päivittäistavarakaupassa, kodintekniikassa ja rautakaupassa mitattiin keväällä komeita kasvulukuja.

Päivittäistavarakauppa kasvoi tammi-toukokuussa 6,5 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna, kodintekniikka 8,2 prosenttia ja rautakauppa 9,2 prosenttia.

Yksi kevään suurista menestyjistä oli kukkien, kasvien ja puutarha-alan erikoiskauppa, jonka liikevaihto kasvoi tammi-toukokuussa 9,7 prosenttia. Toukokuussa puutarhaliikkeiden myynti kasvoi peräti 24 prosenttia viimevuotisesta.

Työpaikkoja katoaa tuhansittain

Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupan kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia, mutta koronaviruksen mahdollinen toinen aalto syksyllä huolestuttaa etujärjestöä.

– Tämä voisi leikata vähittäiskaupan kuluvan vuoden kasvusta yli puolet pois ja tukahduttaa ensi vuoden kasvun kokonaan, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja arvioi järjestön tiedotteessa.

Kaupan liitto ennustaa vähittäiskaupalle ensi vuodeksi 1,5 prosentin kasvua, jos koronan toinen aalto ei tule sotkemaan kuvioita.

Kaupan liiton mukaan koronaviruksen toinen aalto kolhisi pahasti myös alan työllisyyttä. Ilman toista aaltoakin kaupan alalta on järjestön mukaan tänä vuonna katoamassa 13 000-14 000 työpaikkaa. Epidemian paheneminen uudestaan syksyllä voisi viedä alalta jopa 20 000 työpaikkaa, liitossa arvioidaan.

Kaupan alalla työskenteli viime vuonna yhteensä 287 000 henkeä.

Kurjenojaa huolestuttaa myös erikoiskaupan alan yritysten investointisuunnitelmien siirtyminen tai peruuntuminen, sillä verkkokaupan myötä kansainvälistyneillä markkinoilla tarvitaan kilpailukykyä.

– Etenkin digitalisaatioinvestoinneilla on suuri merkitys erikoiskaupan kilpailuedellytyksille, ja on todella vahingollista, jos niitä ei nyt pystytä tekemään, Kurjenoja sanoo.

Kiviniemi kaipaa uudistusta sosiaaliturvaan

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi puolestaan kaipaisi hallitukselta ripeitä rakenteellisia suuruudistuksia sosiaaliturvan kannustinloukkujen purkamiseksi. Nyt osa-aikaisten myyjien ei hänen mukaansa aina kannata ottaa vastaan lisätyötunteja tai siirtyä kokoaikatyöhön.

– Kaupan alalla nähdään erityisesti pääkaupunkiseudulla se, että on haasteita saada työvoimaa. Tukien ja työtulojen yhteensovittamisen pitäisi olla niin automaattinen järjestelmä, että muutamankin lisätyötunnin ottaminen kannattaisi, Kiviniemi sanoo STT:lle.

STT

Kuvat: