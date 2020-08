Koronapandemian starttipisteenä pidetyssä Wuhanissa juhlittiin estoitta ja maskitta vesipuistossa

Samaan aikaan kun muun muassa Yhdysvalloissa ja Intiassa rekisteröidään yhä synkempiä koronaviruslukuja ja Euroopassa varaudutaan viruksen toiseen aaltoon, viruksen lähtöpaikkana pidetyssä Wuhanissa Kiinassa juhlittiin vesipuistossa.

Sosiaalisessa mediassa ja paikallisissa tiedotusvälineissä julkaistiin maanantaina runsaasti kuvia suositussa Wuhan Maya Beach Water Park -vesipuistossa juhlivista ihmisistä.

Altaat näyttivät kuvissa olevan ääriään myöten täynnä juhlakansaa, vaikka paikallisen median mukaan puisto oli rajoittanut kävijämäärän puoleen normaalista. Jotkut juhlijat olivat sen verran huolissaan turvallisuudestaan, että käyttivät pelastusliivejä, mutta kasvomaskeja ei ollut kellään.

Vesipuisto avattiin koronarajoitusten jälkeen uudelleen viime kuussa.

Koronapandemian katsotaan lähteneen liikkeelle Wuhanista viime vuoden lopussa.

Filippiinien sisäministerillä jo toinen korona?

Filippiineillä maan sisäministerin kerrottiin maanantaina saaneen jo toisen kerran positiivisen koronatestituloksen. Ministeri sai ensimmäisen koronadiagnoosin maaliskuussa, joskaan tuolloin hänellä ei ilmennyt mitään merkkejä sairaudesta.

Tutkimusten mukaan tartunnan saaneille alkaa muodostua vasta-aineita noin viikon jälkeen tartunnasta tai oireiden alkamisesta. On kuitenkin epäselvää, kehittääkö keho tarpeeksi vasta-aineita uuden tartunnan estämiseksi. Epäselvää on myös, miten pitkään mahdollinen immuniteetti kestää.

Intiassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 50 000:n. Vuorokauden aikana raportoitiin yli 900 tautiin liittyvää uutta kuolemantapausta.

Intiassa on kuollut virukseen neljänneksi eniten ihmisiä maailmassa. Noin 1,3 miljardin asukkaan jättivaltiossa on todettu Johns Hopkinsin yliopiston mukaan yli 2,6 miljoonaa tartuntaa, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa.

Australian väkirikkaimmassa osavaltiossa Uudessa Etelä-Walesissa puolestaan yritetään suitsia koulujen koronatartuntoja muun muassa kieltämällä koululaisilta nokkahuilun soitto ja kuorolaulu.

STT

