Koronarajoitusten vastustajilla suurmielenosoitus Berliinissä – poliisipäällikkö totesi mielenosoituksen loppuvan ”hyvin nopeasti”, jos määräyksiä ei noudateta

Berliinissä on alkamassa koronarajoituksien vastustajien suurmielenosoitus, johon odotetaan yli 20 000 mielenosoittajaa. Viranomaiset ovat varautuneet mielenosoitukseen komentamalla valmiuteen liki 3 000 poliisia ja tuomalla paikalle mellakantorjuntaan sopivaa välineistöä, muun muassa vesitykkejä.

Berliinin poliisipäällikkö Barbara Slowik varoitti mielenosoittajia jo etukäteen siitä, että määräyksiä on noudatettava.

– Emme voi emmekä halua seurata sivusta, kun kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuvat ja luovat infektioriskin, Slowik sanoi.

Poliisipäällikön mukaan mielenosoitus loppuu ”hyvin nopeasti”, jos määräyksiä ei noudateta.

Mielenosoituksen lähtöpisteenä toimivalle Brandenburgin portille oli jo aamusta kokoontunut ihmisiä.

– En tue äärioikeistoa, vaan olen tullut tänne puolustamaan perustuslaillisia oikeuksia, mustutti Stefan, 43, jonka t-paidan teksti kehotti ajattelemaan asioista, jos halajaa helpotusta.

– Olemme tulleet jäädäksemme. On oltava valppaana. Olipa koronakriisi tai ei, meidän on pidettävä kiinni oikeuksistamme, täydensi Christina Holz, 22.

Oikeus salli viranomaisten kieltämän mielenosoituksen

Mielenosoituksen järjestäjät eivät alun perin saaneet lupaa protestiinsa, koska viranomaiset epäilivät, etteivät mielenosoittajat pidä kiinni turvaväleistä tai käytä kasvomaskeja. Lopulta oikeus kumosi viranomaisten kiellon ja antoi luvan mielenosoitukseen.

Elokuun alussa samanlainen koronarajoitusten vastainen mielenilmaus keräsi Berliiniin noin 20 000 ihmistä. Tuolloin poliisi lopulta hajotti mielenosoituksen, koska osallistujat eivät noudattaneet koronamääräyksiä.

Koronavirustartuntojen määrä Saksassa on tasaisesti koko ajan noussut. Torstaina Saksassa kiristettiin jälleen koronamääräyksiä. Muun muassa kasvomaskin käyttämättä jättämisestä paikoissa, joissa sitä tulisi käyttää, seuraa vähintään 50 euron sakko.

Liittokansleri Angela Merkel sanoi perjantaina, että viruksen vastainen taistelu vaikeutuu syksyn ja talven kuukausina entisestään.

Sekalainen seurakunta

Koronarajoitusten vastustaminen kokoaa Berliinissä yhteen varsin sekalaisen joukon ihmisiä, joiden poliittiset kannat vaihtelevat äärioikeistosta aina poliittisen kentän vasemmalle äärilaidalle. Mukaan mahtuu myös ”vapaa-ajattelijoita”, salaliittoteoreetikkoja ja rokotusten vastustajia.

Poliitikkojen reaktiot mielenosoituksen sallimiseen vaihtelivat niin ikään. Oikeistopopulistisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen kansanedustaja Leif-Erik Holm ylisti mielenosituksen sallimista ”voitoksi vapaudelle” kun vasemmistolaisen Die Linke -puolueen Anne Helmin kanta oli toinen.

– Rasisimia, juutalaisvastaisuutta, äärioikeistolaisuutta ja natseja ei tule sietää. Kehotan kaikkia berliiniläisiä lähtemään kaduille vastamielenosoituksiin, Helm vaati.

Saksan hotellialan yhteenliittymän edustajan Thomas Lengfelderin mukaan Berliinin hotelleihin oli tehty täksi viikonlopuksi huomattavasti enemmän varauksia kuin normaalisti.

– Oletuksemme on, että nämä varaukset liittyvät juuri mielenosoitukseen, Lengfelder sanoi.

STT

