Koronatartuntojen torjuntaan tulossa uusia avauksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aikoo antaa maskisuosituksen. Asiasta uutisoi YLE viime lauantaina (1.8.). THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoi tuolloin Ylelle, että asiasta keskustellaan alkuviikosta. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta vahvisti asian Ilta-Sanomille sunnuntai-iltana (2.8.). Tervahaudan mukaan THL aikoo suositella kasvomaskien käyttöä erityisesti julkisessa liikenteessä, mutta myös mahdollisesti julkisilla paikoilla, joissa turvaetäisyyksiä ei voi pitää.

– Jos THL suosituksen antaa, tulemme luonnollisesti sitä myös sairaanhoitopiirissä noudattamaan, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Rintalan mukaan maskien käytöstä arkipäivän tilanteissa on ristiriitaista tutkimustietoa.

– Voi olla, että ruuhkabussissa tilanne on toinen, ja siellä maskin käytöstä on hyötyä. Yleisesti ottaen koronatilanne on kuitenkin rauhallinen tällä hetkellä.

Kasvomaski voi estää virusta kantavaa ihmistä tartuttamasta muita, mutta se ei suojaa käyttäjäänsä virustartunnalta. Jos maskia käyttää väärin, se voi jopa lisätä koronaviruksen tartunnan riskiä.

Rintalan mukaan tärkeintä olisi, että mikäli suositus tulee, maskia osattaisiin käyttää oikein.

– Maski on pidettävä puhtaana, sen ulkopintaa ei tule kosketella ja se on laitettava käytön jälkeen roskiin. Mikäli käytössä on kangasmaski, se on pestävä jokaisen käytön jälkeen, Rintala sanoo.

Rintalan mukaan kangasmaskien käytöstä ei ole vakuuttavaa tutkimustietoa; osa kangasmaskeista ei suodata virusta juuri ollenkaan. Samaa kertoo THL. Se toteaa verkkosivuillaan, että kankaisten kasvomaskien valmistamiseen ei ole selkeitä standardeja, eikä niiden suojaavaa vaikutusta siten voi taata.

Kasvomaski voi siten olla myös viruksen levittäjä. Jos päälle puettua maskia puetaan päälle edestakaisin, sen ulkopinnasta ja käsistä voi joutua epäpuhtauksia suojaimen sisäpuolelle ja hengityselimiin.

– On muistettava, ettei maski poista tarvetta huolehtia käsihygieniasta. Käsiä tulee pestä ja käsidesiä on käytettävä, kun sitä on saatavilla. Jos on sairas, on jäätävä kotiin, Rintala sanoo.

Salon itäisen avoterveydenhuollon ylilääkäri Marita Reivonen kertoo, että Salossa maskit ovat ollet käytössä sekä päivystyksessä että infektiovastaanotolla. Maskien käyttö perustuu sairaanhoitopiirin ohjeistukseen.

– En osaa vielä arvoida, miten suositus tulee muuttamaan käytäntöjä. Tulemme noudattamaan tässäkin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeistusta, Reivonen sanoo.

Koronaviruksen vastaisia uusia toimia on tulossa muitakin. THL tiedotti maanantaina, että koronan älypuhelinsovelluksen koekäyttö alkaa tiistaina 4. elokuuta. THL:n mukaan sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

Käyttäjät lataavat koronasovelluksen puhelimeensa sovelluskaupasta. Jos jollakin käyttäjällä todetaan koronavirustartunta, hän saa terveydenhuollosta koodin, jonka hän syöttää sovellukseen. Tämän jälkeen niille sovelluksen käyttäjille, joiden kanssa sairastunut on ollut lähikontaktissa, tulee puhelimeen ilmoitus mahdollisesta altistumisesta ja ohjeet ottaa yhteys terveydenhuoltoon.

Koronasovellus on määrä ottaa varsinaiseen käyttöön syyskuussa. Sovelluksen käyttö on vapaaehtoista.

VSSHP:n Rintala arvioi, että sovelluksen käyttöönotto tulee lisäämään neuvontatyötä terveyskeskuksissa.

– Sovelluksen hyöty koronatartuntojen rajoittamisessa jää nähtäväksi. Mielestäni on kuitenkin hyvä, että sovellus on olemassa.

Rintalan mukaan esimerkiksi terveydenhuollon työntekijöiltä ei voida vaatia sovelluksen lataamista, vaan kyse on myös näiltä osin vapaaehtoisuudesta.

– Tahtotila on, että sovelluksen lataa mahdollisimman moni. Jos sovellus on vain harvalla, se ei toteuta tehtäväänsä.

Myös Salossa ollaan odottavalla kannalla koronasovelluksen suhteen.

– THL:n infotilaisuuksia pidetään elokuussa ja olemme sen jälkeen viisaampia. Käytännön toimia ei ole vielä päätetty, emmekä ole tehneet päätöksiä esimerkiksi siitä, minne puhelut ohjautuvat, Marita Reivonen sanoo.

Reivonen uskoo Rintalan tavoin, että neuvontatyö terveyskeskuksissa tulee lisääntymään.

– Miten paljon, se selviää vasta syyskuussa.

Näin käytät kasvomaskia

Muistilista maskin käyttöön

Pese kädet, ennen kuin puet puhtaan maskin. Kasvomaskin tulee peittää suu ja nenä ja sen on pysyttävä hyvin kasvoilla.

Älä koske kasvomaskiin, kun se on ylläsi.

Älä juo tai syö maskin käytön aikana.

Jos kosket maskin pintaan käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi.

Riisu maski ottamalla vain sen takaa kiinni. Älä koske maskin ulkopintaan.

Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.

Pese kangasmaski 90 asteen pesuohjelmalla tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele ja kuivaa maski.

Huono kunto, hengitystiesairaudet, sydän- ja verisuonitaudit ja korkea ikä, aiheuttavat sen, että hengityksensuojaimia ei välttämättä jaksa käyttää tai terveysongelmat voivat pahentua. Älä siis tuputa maskin käyttöä kenellekään, koska niiden käytön turvallisuutta käyttäjälle ei voi tietää.

Lähde: Työterveyslaitos