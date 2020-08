Koronatorjunnassa aiemmin onnistunut Etelä-Korea on uuden kansallisen koronavirusepidemian kynnyksellä – satoja tartuntoja päivittäin

Koronaviruspandemian torjunnan mallimaana pidetty Etelä-Korea on uuden kansallisen epidemian kynnyksellä, kertoivat viranomaiset maanantaina.

Uusien tartuntojen keskiössä on äärioikeistolainen uskonlahko, jonka jäsenten on arveltu levittäneen virusta maan kaikkiin maakuntiin. Valtaosa uusista tartunnoista on kuitenkin todettu maan pääkaupungissa Soulissa, kertoo BBC.

Tilannetta pahentaa vielä se, että uskonlahkon kannattajat uskovat salaliittoteoriaan, jonka mukaan virus on juoni lahkon kukistamiseksi. He eivät halua tulla sen paremmin jäljitetyiksi kuin testatuiksikaan.

Etelä-Koreassa on todettu sadoittain uusia tartuntoja joka päivä.

Aucklandissa toista sataa tartuntaa

Uudessa-Seelannissa pääministeri Jacinda Ardern kertoi viranomaisten jatkavan maan suurimman kaupungin Aucklandin tiukkoja koronarajoituksia vielä ainakin tulevaan sunnuntaihin saakka. Rajoitusten piti alun perin päättyä keskiviikkona.

Aucklandista on löydetty jo toista sataa tartuntaa sen jälkeen kun koko Uudesta-Seelannista ei yli kolmeen kuukauteen ollut löytynyt ainoatakaan tartuntaa.

Ardernin mukaan koko maa voi pysyä Aucklandin rajoitusten purkamisen jälkeenkin edelleen toiseksi korkeimmalla koronaviruksen valmiustasolla neliportaisessa järjestelmässä. Tämä merkitsee muun muassa rajoituksia yleisötilaisuuksille ja pakollista maskin käyttöä julkisessa liikenteessä.

USA hyväksyi plasman käytön koronan hoidossa

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat sallineet veriplasman käytön koronaviruspotilaiden hoidossa.

Täten jatkossa koronaan sairastuneiden hoidossa voidaan käyttää taudista parantuneiden ihmisten verta. Yhdysvaltain ruoka- ja lääkeviraston mukaan plasma voi olla hyödyllistä koronapotilaiden hoidossa, sillä sen uskotaan sisältävän vasta-aineita, jotka auttavat ihmisiä toipumaan sairaudesta nopeammin ja suojelevat taudin vakavammalta muodolta.

Vaikka veriplasmaa on jo käytetty koronapotilaiden hoidossa, tiedot sen tehosta ovat vielä epävarmoja.

Veriplasma on veren nestemäinen osa, josta puuttuvat verisolut ja joka sisältää muun muassa vasta-aineita.

https://www.bbc.com/news/live/world-53886479

STT

Kuvat: