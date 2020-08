Ainakin 13 ihmistä kuoli Perussa, kun poliisi teki ratsian virusrajoituksia uhmanneeseen yökerhoon

Perussa ainakin 13 ihmistä on kuollut sen jälkeen, kun poliisi teki ratsian maan pääkaupungissa Limassa sijaitsevaan yökerhoon. Asiasta kertoo poliisi, jonka mukaan yökerhossa oli järjestetty juhlat, vaikka koronarajoitukset sen kieltävät.

Myös Perun sisäministeriö vahvisti poliisin ilmoittamat kuolemat. Sisäministeriön mukaan Los Olivosin kaupunginosassa sijaitsevaan Thomas Restobariin oli saapunut noin 120 henkeä. Juhlia oli järjestetty sosiaalisen median avulla.

Koronapandemia on runnellut pahasti Latinalaista Amerikkaa, ja Perussa asetettiin tässä kuussa uudelleen tiukempia liikkumisrajoituksia viruksen leviämisen estämiseksi.

Sisäministeriön mukaan juhlijat olivat yrittäneet paeta poliisioperaation alta. Heidän kerrotaan yrittäneen poistua paikalta yhden ainoan uloskäynnin kautta, mikä johti siihen, että osa juhlijoista tuli tallotuksi ja pakeneva juhlakansa jäi jumiin portaikkoon. Ministeriö mainitsi myös, ettei poliisioperaatiossa ollut käytetty minkäänlaisia aseita tai kyynelkaasua.

Naapurusto kyseenalaistaa sisäministeriön tarinan

Sekä monet juhlissa olleista että naapuruston asukkaat ovat kuitenkin kyseenalaistaneet sisäministeriön kertomuksen tapahtumien kulusta.

– Vaikuttaa siltä, että poliisi tuli sisälle, heitti heitä kyynelkaasukanistereilla ja piiritti heidät, eräs paikallinen asukas kertoi radiokanava RPP:lle uutistoimisto AFP:n mukaan.

Sisäministeriön mukaan tapahtumien yhteydessä loukkaantui kuusi ihmistä. Loukkaantuneista kolme on ministeriön mukaan poliiseja.

Paikallisen median mukaan uhrit ovat parikymppisiä.

Naisasiaministeri Rosario Sasieta sanoi olevansa tyrmistynyt. Hänen mukaansa koko välikohtausta ei olisi ikinä pitänyt tapahtua.

– Me olemme pandemian, terveyshätätilan keskellä. Vaadin kaikkein kovinta mahdollista rangaistusta yökerhon omistajille, hän kertoi RPP:lle.

Sisäministeriön mukaan yhteensä 23 ihmistä on otettu kiinni. Viranomaiset yrittävät selvittää, kuka yökerhon omistaa ja ketkä kaikki olivat järjestämässä koronarajoituksia uhmanneita juhlallisuuksia.

Yöllinen ulkonaliikkumiskielto voimassa jo maaliskuulta

Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston mukaan noin 33 miljoonan asukkaan Perussa on varmistettu yli 570 000 koronavirustartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia Perussa on kirjattu yhteensä yli 27 000 kappaletta.

Yöllinen ulkonaliikkumiskielto on ollut voimassa jo maaliskuun puolivälistä lähtien. Sen lisäksi tässä kuussa määrättiin ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa sunnuntaisin.

Liikkumisrajoituksilla pyritään vastaamaan nouseviin tartuntamääriin. Tämän lisäksi Peru on muun muassa sulkenut rajansa.

Maailmanlaajuisesti koronakuolemia on määrällisesti eniten Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Meksikossa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan Perussa on kuitenkin väkilukuun suhteutettuna enemmän koronakuolemia kuin edellä mainituissa kolmessa maassa.

Worldometerin seurannan mukaan Perussa on kirjattu miljoonaa asukasta kohden 861 koronakuolemaa, mikä on kolmanneksi eniten koko maailmassa.

Yhdysvalloissa vastaava suhdeluku on 544, Brasiliassa 537 ja Meksikossa 467.

Amerikan mantereella myös Chilessä on kirjattu enemmän väkilukuun suhteutettuja kuolemia kuin Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Meksikossa.

Intiassa koronatapausten määrä ylitti synkän rajapyykin – yli kolme miljoonaa tartuntaa

Intiassa on varmistettu jo yli kolme miljoonaa koronavirustartuntaa. Synkän rajapyykin ylittyminen varmistui sunnuntaina, kun maan terveysministeriö ilmoitti lähes 70 000 uudesta virustartunnasta.

Maailman toisiksi runsasväkisimmän valtion terveysministeriön mukaan maassa kirjattiin lisäksi yli 900 uutta koronaan liittyvää kuolemaa. Yhteensä kuolemia on kirjattu yli 56 700.

Monien asiantuntijoiden mukaan todelliset tartuntojen ja koronakuolemien määrät ovat huomattavasti suurempia kuin viralliset tilastot antavat ymmärtää.

Delhin viranomaiset kertoivat viime viikolla vasta-ainetutkimusten viittaavan siihen, että yli neljännes pääkaupungin väestöstä olisi saanut koronatartunnan.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Intiassa on todettu määrällisesti kolmanneksi eniten tartuntoja ja neljänneksi eniten koronakuolemia koko maailmassa.

Intian pääministerin Narendra Modin hallinto asetti maaliskuussa maailman tiukimpiin kuuluvia liikkumisrajoituksia. Keväällä annetut määräykset on pitkälti kuitenkin poistettu viime viikkojen aikana.

Kymmenet miljoonat ihmiset ovat menettäneet työpaikkansa ja elinkeinonsa koronakriisin vuoksi.

Yksittäiset osavaltiot ja kaupungit ovat määränneet omia liikkumisrajoituksiaan. Näiden joukossa ovat muun muassa Punjabin ja Haryanan osavaltiot, joissa on havaittu viime viikkojen aikana tartuntapiikkejä.

Aiemmin merkittävimpiä tartuntapesäkkeitä olivat suurkaupungit Delhi ja Mumbai. Kansalaisjärjestö Public Health Foundation of Indian edustajan K. Srinath Reddyn mukaan tartunnat vaikuttavat kuitenkin olevan tällä hetkellä merkittävässä nousussa ympäri Intiaa.

Koronakuolemien määrä kasvaa entisestään

Koronaviruspandemian kuolonuhrien määrä jatkaa kasvamistaan. Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston ja uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan koronavirukseen liitettyjä kuolemia on todettu maailmanlaajuisesti yli 800 000.

Kuolemista suurin osa on kirjattu Amerikan mantereelta.

Määrällisesti eniten kuolemia on todettu Yhdysvalloissa, yli 176 000. Toiseksi eniten kuolemia on todettu Brasiliassa, jossa kuolemia on yli 114 000. Kolmanneksi eniten kuolemia, yli 60 000, on laskettu Meksikossa.

Väkilukuun suhteutettuna koronakuolemia ei kuitenkaan ole edellä mainituissa Amerikan maissa kirjattu vielä niin paljoa kuin monessa Euroopan maassa. Miljoonaa asukasta kohden Yhdysvalloissa on todettu 544 kuolemaa, Brasiliassa 537 ja Meksikossa 467, kertoo Worldometer-tilastosivusto.

Eniten kuolemia Amerikan mantereen ulkopuolisista maista on kirjannut neljännellä sijalla oleva Intia. Euroopan maista suurin koronakuolemien määrä on viidennellä sijalla olevalla Britannialla, jossa kuolemia on todettu yli 41 000. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on Intiassa todettu 41 ja Britanniassa 610.

Pandemian vauhti näyttää vain kiihtyneen, sillä kuolemien määrä on kaksinkertaistunut heinäkuun alusta. Tuoreimmat satatuhatta virukseen liitettyä kuolemaa kirjattiin 17 viime vuorokauden aikana.

